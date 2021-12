Los videojuegos que llegarán al mercado antes de que termine el año

Durante este mes de diciembre, los amantes de los videojuegos van a poder disfrutar varios lanzamientos para las consolas PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch y para PC.



Entre los títulos que saldrán al mercado está ‘Halo Infinite’ de la importante franquicia de Xbox y 'Final Fantasy XIV Endwalker'. Conozca cuáles son las novedades más importantes que llegan antes de acabar el 2021.



- Big Brain Academy: Batalla de ingenio: llega el 3 de diciembre para Nintendo Switch. Dentro de las novedades está mejoras en la experiencia de multijugador.



- Chorus: su lanzamiento es el 3 de diciembre. Estará disponible para computadores, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series.



- Asterix & Obelix: Slap them All!: está disponible desde el 2 de diciembre para PC, PS4, Xbox One y Nintendo Switch.



- Final Fantasy XIV Online – Endwalker: se podrá conseguir desde el 7 de diciembre para plataformas PS4 y PS5, así como computadores.



- Halo Infinite: estará en el mercado desde el 8 de diciembre para computadores y consolas Xbox One y Xbox Series.



- Aeterna Noctis: los fanáticos lo podrán adquirir desde el 15 de diciembre para PS4, PS5 y computadores.

