‘God of War’, el mejor videojuego de 2018

"God of War", desarrollado por Santa Monica Studio y publicado por Sony Interactive Entertainment (SIE), ganó este jueves el premio al mejor videojuego del año en la gala The Game Awards celebrada en Los Ángeles (Estados Unidos).



Este juego de acción y aventura competía en la categoría de mejor videojuego con "Assassin's Creed Odyssey" (Ubisoft), "Celeste" (Matt Makes Games), "Marvel's Spider-Man" (Insomniac Games), "Monster Hunter: World" (Capcom) y "Red Dead Redemption 2" (Rockstar). "God of War" también ganó los premios a mejor dirección y mejor juego de acción-aventura de un total de ocho nominaciones.

El wéstern "Red Dead Redemption 2", de los mismos creadores de la exitosa saga Grand Theft Auto (GTA), ganó los premios a mejor narrativa, mejor banda sonora, mejor sonido y a la mejor actuación para Roger Clark, que puso la voz al protagonista, "Arthur Morgan".



"Dead Cells", de Motion Twin, ganó el premio a mejor videojuego de acción, "Dragon Ball FighterZ" (Arc System Works) al mejor videojuego de lucha, "Forza Horizon 4" (Playground Games) al mejor videojuego deportivo o de conducción y "Into the Breach" (Subset Games) al mejor videojuego de estrategia. En la categoría de mejor videojuego familiar ganó "Overcooked 2" (Ghost Town Games), el mejor videojuego para celular fue "Florence" (Mountains) y "Fortnite" (Epic Games) el mejor videojuego multijugador.



Finalmente, "Combat 2018", desarrollado por alumnos de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Noruega, ganó el premio al mejor videojuego estudiantil, categoría en la que también competía un grupo de universitarios vascos con "Jena".



La de este jueves fue la quinta edición de los The Game Awards, considerados "los Óscar" de la industria del ocio digital y herederos de los Spike Video Game Awards (2003-2013), que también premiaban en diferentes categorías a los mejores videojuegos del año.



