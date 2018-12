Ganadores de Game Awards 2018 los 'Óscar de los videojuegos' 

Fortnite

El popular Battle Royal Fortnite, de Epic Games, fue declarado como el Mejor Videojuego en Curso del año, una categoría que premia títulos con desarrollos continuos que evolucionan la experiencia de juego de los usuarios a lo largo del tiempo. El todos contra todos competía con Destiny 2: Forsaken, de Bungie / Activision, No Man’s Sky, de Hello Games, Overwatch de Blizzard, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, de Ubisoft.



Fortnite además ha resultado todo un éxito en poco más de un año de su lanzamiento, ya sobrepasó los 200 millones de jugadores y también fue declarado mejor juego del año para teléfonos iPhone.