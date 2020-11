Videojuegos en la nube: el futuro de la industria

Los videojuegos en la nube son una opción cada vez más contemplada por los gigantes tecnológicos que quieren dar el siguiente paso en esta industria que mueve más de 148.000 millones de dólares al año, según la firma especializada en video-juegos Newzoo.



Microsoft, Amazon, Google, Nvidia, Sony, y recientemente Facebook, ya permiten jugar videojuegos en los servicios de almacenamiento digital, también llamado almacenamiento en nube, y cada uno compite por consolidarse en este mercado que toma más fuerza.



Cuando se habla de gaming en la nube, podemos explicarlo como un servicio similar al que tienen las plataformas Netflix o Spotify, pero centrado en videojuegos. A través de servidores, el usuario puede jugar sus juegos favoritos sin la necesidad de tener un computador potente o una consola de última generación.



Las plataformas que prestan este servicio tienen alojados en unos computadores muy potentes los videojuegos; entonces, para jugar basta con conectarse a estos servidores a través de internet, como si estuviésemos conectados por remoto y todo se viera reflejado en nuestro computador o televisor.



Así, todos los comandos que se hacen para controlar al personaje o avatar del juego viajan por la red hasta los servidores y luego estos regresarán para verse en la pantalla, por lo que la conexión a internet es fundamental y puede ser un problema si estas no son estables.

Ori and the Blind Forest es un juego de aventura fantástica. Foto: MOON STUDIO

Jason Rubin, vicepresidente de juegos de Facebok, precisa que los juegos con streaming desde la nube prometen brindar acceso sin precedentes a los videojuegos en todo tipo de pantallas. “Ningún material ni ningún mando de juegos son necesarios: sus manos son los mandos (...). Nos entusiasma formar parte de este futuro”.



La gigante de las redes sociales ha sido la empresa más reciente en anunciar este servicio. Sin embargo, cada una de las empresas presta un servicio diferente y está enfocado en un público distinto.



En el caso de Facebook, aseguran que no buscan reemplazar ni las consolas ni los computadores. “Estos dos formatos seguirán vigentes durante un buen tiempo”, puntualiza Rubin en el blog de Facebook Gaming.



La visión de la compañía –que es compartida por otras– es que, por ahora, los videojuegos en la nube aumentarán, pero no reemplazarán las opciones que hoy existen para jugar y los desarrollos físicos, que se continuarán comercializando por muchos años más.



A diferencia de un juego físico o un juego digital, en los videojuegos en la nube el juego no le pertenece al usuario. Esto quiere decir que, como pasa con Netflix, donde las series no quedan guardadas en nuestro dispositivo y si cancelamos la suscripción dejamos de tener acceso a la serie, con estos servicios de cloud gaming sucede lo mismo.



Al pagar una suscripción, las mismas empresas se encargan de darle un catálogo amplio de juegos a disposición, que no requieren instalación y llevan a que se reduzcan los tiempos de carga y que no se necesite una gran capacidad de almacenamiento en los dispositivos para acceder a los juegos.



Además, se puede jugar en cualquier dispositivo que tenga la capacidad de conexión suficiente para la transmisión vía streaming de los videojuegos.



“El futuro de los videojuegos es un mundo en el que tienes el poder de jugar los juegos que quieras, con las personas que quieras, cuando quieras, donde sea que estés y en cualquier dispositivo que elijas”, señaló en el blog de Xbox Kareem Choudhry, vicepreresidente corporativo de Gaming Cloud en Microsoft.

El juego de carreras Forza Horizon 4 se destaca por su calidad gráfica. Foto: PLAYGROUND GAMES

Con el proyecto Xcloud, Xbox quiere darles a sus usuarios suscritos al servicio de Game Pass la posibilidad de jugar a máxima capacidad desde cualquier lugar sus títulos favoritos.



Desde Gears 5 y Devil May Cry 5 hasta Ori and The Blind Forest podrían jugarse en un computador, en un celular o, incluso, desde un smart TV sin la necesidad conectar un solo cable.



Por otro lado, la empresa especializada en tecnología gráfica para los videojuegos, Nvidia ofrece con su servicio GeForce Now la transmisión de los juegos comprados por los usuarios en plataformas digitales de videojuegos como Steam o en Epic Store.



Estos servicios ya están disponibles en diferentes países y se venden como la nueva alternativa para desarrollar en el futuro, y en la que los gigantes tecnológicos compiten por minimizar las desventajas y aprovechar las oportunidades.

JUAN DAVID MORALES

Redacción Tecnósfera

Twitter: @juandamo07