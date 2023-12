FDA reconoce terapia conductual con realidad virtual para niños con autismo

Floreo, empresa que brinda terapias a través de la realidad virtual para niños autistas, recibió reconocimiento por parte de Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), así lo confirmó la misma entidad a través de las redes sociales.

“Estamos muy emocionados de compartir que a Floreo se le ha concedido la designación del dispositivo de avance de la FDA y ha sido aceptado en el programa piloto de Total Advisory Product Lifecycle (TAP). La combinación de estos dos programas de la FDA racionalizará nuestro camino hacia la autorización completa del mercado y la comercialización más allá”, es el mensaje de Floreo.



La designación de dispositivo innovador de la FDA se debe, según Fierce Healthcare (blog que brinda información sobre políticas médicas), gracias a la comprobación de la eficacia en las terapias, algo que le permite no solo que su proyecto sea usado desde la medicina, sino que también esta tecnología gane más posicionamiento en la parte clínica.



Este tratamiento fue creado en el 2016 por el matrimonio Vijay Ravindran y Vibha Sazawal, luego de ver que su hijo con autismo tuvo una buena reacción tras usar la realidad virtual, así se lee en la página web de Floreo.



En el 2017, recibieron una financiación de 2,1 millones de dólares para desarrollar este proyecto por parte de Presence Capital, GC VR Tracker Fund y Schoolhouse Partner, COLOPL VR Fund Fondo i-Mercury, sMixi'.



Ahora, con el reconocimiento de la FDA, Floreo iniciará la prueba fundamental para la aprobación de su terapia en el mercado para la primera parte del 2024.

¿Cómo funciona Floreo?

Esta es una aplicación de entrenamiento que funciona de modo copiloto usando gafas VR con audífonos, para que el usuario siga las lecciones de aprendizaje, brindando orientación, instrucciones y retroalimentación de la experiencia.



De esta manera, se le enseña a la persona habilidades sociales, de comunicación, de comportamiento que, son bien vistos por la FDA para entornos terapéuticos.



¿Qué es el autismo?

