Los juegos compatibles con FidelityFX Super Resolution

El pasado 22 de junio, AMD lanzó FidelityFX Super Resolution (FSR), su solución de escalamiento espacial para ofrecer una mayor velocidad de fotogramas con altas resoluciones en videojuegos.

Esta tecnología es soportada en más de 100 Procesadores y GPUs, sin importar que no sean de última generación, a diferencia de DLSS, la solución de Nvidia que solo está disponible en las tarjetas gráficas de la línea RTX 20 y RTX 30.



FSR es compatible con DirectX 11, 12 y Vulkan API y está optimizado para gráficos de las series AMD Radeon RX 5000 y Radeon RX 6000, incluidos gráficos móviles, y también es compatible con la serie AMD Radeon RX 500, Radeon RX 480/470/460, la serie Radeon RX Vega, todos los procesadores AMD Ryzen con gráficos Radeon, así como en una variedad de productos gráficos de la competencia.



Actualmente, FidelityFX Super Resolution está disponible en siete títulos: 22 Racing Series, Anno 1800, Evil Genius 2, Godfall, Kingshunt, Terminator: Resistance y The Riftbreaker. Para finales de este año, se espera que se sumen más títulos, incluidos DOTA 2, Far Cry 6 y Resident Evil Village.



Se espera que a mediados de julio de este año AMD FSR esté disponible como descarga gratuita para los desarrolladores de videojuegos en AMD GPUOpen, la comunidad de código abierto que proporciona documentación y recursos para ayudar a los desarrolladores a aprovechar al máximo la programación en GPU.



EL TIEMPO