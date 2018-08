Videojuego muestra sin censura símbolos nazi en Alemania

Paintbucket Games / YouTube

"No se juega con las esvásticas", criticó la ministra alemana de la Familia, Franziska Giffey, en una entrevista publicada el jueves por el grupo de prensa Funke. Los alemanes "deben seguir siendo conscientes de su responsabilidad histórica", declaró. "¿Cómo quiere explicar a los jóvenes que acaban de jugar a 'Call of Duty' --un conocido juego de guerra-- que allí pueden izar la bandera con la esvástica pero que no pueden pintarla en la pared de una casa si no quieren acabar en un tribunal?", se preguntaba Stefan Mannes, redactor jefe de un portal alemán de noticias sobre el Tercer Reich llamado "El futuro necesita memoria".