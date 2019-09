¿Jugaría el videojuego basado en la serie 'Narcos' de Netflix?

"Narcos: Rise of the Cartels" es el nombre de la adaptación a videojuego, lanzada por Curve Digital y Kuju Entertainment, de la serie lanzada por Netflix con el mismo nombre en 2015.

Según Curve, editor del videojuego, la trama se basa en los eventos de la primera temporada de la serie de Netflix, en una historia narrada por Pablo Escobar, uno de los mayores narcos de la historia, sin embargo, los jugadores pueden elegir el lado del cual quieren desarrollar la estrategia de juego.



Una opción es la DEA, al mando de Steve Murphy, y la otra, por supuesto, es el Cartel de Medellín, cada uno con su manera de jugar, estrategias y habilidades propias.



Se trata entonces de un juego de estrategia por turnos, en el que cada movimiento que decida el usuario acarrea consecuencias, como perder totalmente el equipo conformado.

El sitio web que promociona el juego muestra, a manera de introducción animada, lo que parecen restos de cocaína que luego de pasar el cursor sobre la animación aparece el nombre del juego para después invitar al usuario a elegir en qué bando quiere estar.

A pesar de que el juego tiene clasificación ESRB Mature17+ (recomendado para audiencias mayores de 17 años) porque su contenido muestra violencia, sangre, horror, temas sexuales, insultos, lenguaje fuerte y referencia a drogas, la comunidad de gamers que sigue de cerca juegos de esta tipología, celebró la llegada del nuevo título.

"Narcos: Rise of the Cartels" estará disponible para PC, Xbox One, PS4 y Nintendo Switch en el último trimestre de este año, de manera digital y física.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

