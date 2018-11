Un legendario juego de rol llega a la Nintendo Switch

Dark Souls, la primera entrega en una trilogía espectacular, ha sido reconocido como uno de los mejores y más difíciles juegos jamás creados.

A siete años de su lanzamiento, el 22 de septiembre de 2011 en Japón, vimos hace algunos meses la versión remasterizada para PC, PS4 y Xbox. Tomó algo más de tiempo, pero finalmente llegó la versión para la Nintendo Switch.



Se trata de un RPG (juego de rol) de aventura en tercera persona que se destaca por sus excelentes gráficas y algunas de las batallas y de los jefes más memorables en un videojuego.



Al iniciar el juego nos damos cuenta de que su intención no es en absoluto facilitarnos las cosas. Deja, en cambio, que descifremos sus mecánicas con una mezcla de breves mensajes, deducción lógica y un diseño impecable.



Cada enemigo tiene el potencial para eliminarnos con apenas unos pocos golpes, lo que hace de cada combate algo mucho más estratégico que en otros RPG, en los que podemos avanzar recibiendo considerable daño, pero sin muchas consecuencias.



La aproximación al combate depende enteramente del jugador. Las armas y las armaduras solo están restringidas por el estatus del personaje. Esto permite personalizar combinaciones para cada usuario.



Pero si bien el camino y la historia no son tan explícitos como algunos esperarían, eso no quiere decir que no estén ahí. Dark Souls hace gala de un diseño de niveles con un conjunto de historias extensas y detalladas, que se ocultan en un oscuro y decadente mundo listo para ser explorado.



Cada camino que recorremos, cada enemigo enfrentado y vencido, otorgan almas, la ‘moneda’ del juego, que servirá, además, para llenar de experiencia al jugador. De hecho, con un poco de paciencia la curva de aprendizaje puede ser mejor. Eso obliga a luchar cada batalla, por pequeña que sea, para alcanzar la victoria. Sin duda, es algo que llena de satisfacción.

El sistema de multijugador es único. En este modo se puede ser invadido por otro jugador, ya sea para ayudarlo o enfrentarlo, lo que ofrece una gran libertad de acción y ayuda a que la devota comunidad del juego se mantenga fuerte al pasar de los años y cree sus propias reglas.



La versión para la Switch posee algunos arreglos de las versiones remasterizadas, pero se aproxima más a la versión original al carecer de algunas texturas y efectos nuevos.



Por ejemplo, la infame Blighttown no es la pesadilla que solía ser debido a la pérdida de cuadros por segundo, aunque corre fluidamente en el modo portátil de la consola.

Nintendo logó darle a Dark Souls la capacidad para correr en 1080p en su modo acoplado o en 720p en su modo portátil y a unos estables 30 cuadros por segundo. Si bien es menos que los 60 cuadros por segundo de otras versiones, en realidad no afecta la experiencia con la versión para la consola.



En realidad, el factor agregado de la portabilidad de la Nintendo Switch cambia por completo la experiencia del juego. El modo sleep permite pausar el juego por primera vez, aunque este comando funciona mejor en el modo offline. De hecho, utilizar el modo online, provoca que el juego se cierre.



La Switch no agacha la cabeza y obliga a Dark Souls a seguir sus reglas. Permite una experiencia personal de un juego por el que los años no pasan, sumando así otro gran título a la ya notable biblioteca de la consola.



Se debe destacar que en esta versión remasterizada se ha agregado la exitosa expansión Artorias del abismo, lo que sin duda llega a redondear la experiencia que ofrece Dark Souls.



Para aquellos fanáticos de la saga, la versión para Nintendo Switch es una de las mejores alternativas para revivir la experiencia por su portabilidad y permite a los nuevos jugadores acercarse a uno de los mejores y más temidos juegos de todos los tiempos.



GABRIEL BUSTOS @Gaberochannel