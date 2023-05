Impresionados quedaron los usuarios en redes después de que se revelara que el último lanzamiento de la franquicia de Zelda, 'The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom', es ahora el juego más vendido de la franquicia en sus primeros tres días. Con 10 millones de unidades en todo el mundo, la nueva entrega marca un precedente para Nintendo y expone la buena recepción del público.



"En su séptimo año, el impulso de Nintendo Switch continúa con fuerza, como muestra este lanzamiento que bate récords", afirmó el presidente de Nintendo Europa, Stephan Bole, quien utilizó su cuenta de Twitter para agradecer a todos los jugadores de Zelda.



De manera oficial, la compañía japonesa aún no ha relevado un informe completo en el que se detallen el número de unidades vendidas y las ganancias del juego. Por el momento, solo se reveló que esta nueva entrega de Zelda vendió 10 millones de unidades, de los cuales cuatro han sido en Estados Unidos.



Teniendo en cuenta esta tendencia de compra, se espera que el juego supere las ventas de su antecesor 'Breath of the Wild', el cual vendió aproximadamente 30 millones de unidades.

