Valorant, esto es lo que debe saber del nuevo 'shooter' de Riot Games

Después de algunas semanas de Beta Cerrada y un rotundo éxito tanto en el número de jugadores, como en los espectadores y revuelo detrás del nuevo 'shooter' táctico de Riot Games, Valorant ya está disponible para que todos lo puedan jugar en sus computadores.



Riot Games es conocido por League of Legends y todo el universo que tiene detrás de este popular juego que acumula cientos de millones de jugadores al rededor del mundo. Hace meses, la casa desarrolladora anunció un nuevo catálogo de juegos que vendrían basados en el universo LoL y a día de hoy estos ya son una realidad.(Le puede interesar: Valorant, el videojuego del que todos están hablando)

EL TIEMPO habló con Juan José Moreno, Gerente de Relaciones Públicas de Riot Games para Latinoamérica, sobre lo que significó el lanzamiento de este juego, el presente y el futuro tanto de Valorant como del ecosistema que Riot Games está creando en pro de abrirle las puertas a millones de jugadores nuevos y normalizar el jugar y los videojuegos.



¿Superó la beta las expectativas que tenían sobre los usuarios que se unirían a esta?

Superaron todas nuestras expectativas. El feedback que recibimos, la participación de la gente y también de los fans que se unieron a la beta. En Latinoamérica tuvimos muy buenos números, no los puedo comparti, pero fueron muchísimo más altos de lo que pensábamos y también la aceptación de la gente por el juego, les gustó bastante, entonces estamos muy felices realmente con el resultado.

¿Ustedes pensaban el juego para qué jugadores de League of Legends pasaran a Valorant?, o ¿para traer un nuevo público de otros juegos de disparos?



Pensamos principalmente en jugadores de FPS y de Shooters, para las personas que llevan mucho tiempo jugando FPS y que han tenido experiencia con estos, que son competitivos o que le gustan los juegos tácticos es un género de jugadores totalmente distinto a los que juegan League of Legends.



El juego está centrado en un nuevo universo de jugadores así como pasa con Legends

of Runaterra, Valorant está más centrado al hardcore players. Entonces son audiencias totalmente distintas, pero por otro lado, también va haber gente que le va a gustar y dirá, yo juego LoL y quiero probar un nuevo juego basado en el universo de este.Y le voy a dar la oportunidad a que mi primer shooter sea Valorant. Tenemos un mix, pero está mucho más centrado a estos hardcore fans de los fps.



¿Tienen pensado ya empezar a trabajar en la escena competitiva?



La filosofía detrás de lo que son las competencias en Riot Games es que se tiene que dar un ciclo natural o sea eso tiene que ser un crecimiento orgánico, no tiene que ser algo que se fuerce. Cuando conviertes un juego en un e-Sport porque son tus necesidades de mercado, usualmente, no termine la mejor manera. En cambio, nosotros queremos y creemos que eso se tiene que dar de una manera orgánica, tanto con actores - que son de parte de comunidad -, los organizadores de torneos, y también los equipos profesionales de e-Sports, que digan, bueno, yo quiero empezar a crear equipos de e-Sports en Valorant.



Yo creo que el elemento más importante es el jugador profesional jugar profesional. Queremos que lleguen a un ecosistema estable un juegos nuevo, y que quieran hacer parte del ecosistema y entonces, cuando eso sea así, ya se puede empezar a trabajar en el sistema deportivo, para que este sea mucho más estable y que sea más patrocinado por Riot Games.



Lo anterior no quiere decir que no estemos haciendo esfuerzos para que eso suceda. El compromiso que nosotros tenemos con Latinoamérica es proveer las herramientas para que la región se convierta en una potencia mundial de Valorant.



¿Cuál es la visión a futuro de Riot Games sobre el tema de crear un ecosistema de

juegos?



Gran parte de nuestro ADN como compañía, nuestra misión como compañía, es la experiencia de los jugadores es lo primero. Por otro lado, nuestra visión es la de crear un ecosistema o un mundo en el que jugar videojuegos sea aceptado. Todos somos gamers en Riot; desde los dos fundadores, Mark y Brandon, hasta los directivos, así mismo, las personas que trabajamos acá. Todos estamos metidos en el tema del gaming.



Cuando tú comienzas a crear un ecosistema está siempre dirigido a que los jugadores tengan la mejor experiencia. No es sólo lanzar juegos por lanzar como sucede con otras empresas. Queremos que el nivel de calidad y el servicio que ofrecemos sea igual al de todos los juegos desarrollados por nosotros, que digan bueno, tenemos un excelente soporte al jugador y además es gratis. Y ese es nuestro compromiso, que todo sea gratis. Valorant es gratis y corre en casi cualquier computador; tiene todo un servicio actualizaciones y de arreglar problemas.



Entonces, con esa filosofía en mente, queremos crear gran ecosistema de juegos y no sólo eso sino también elevar la calidad del ecosistema de videojuegos. Eso requiere atención y que otras compañías comiencen a ponerse más atentos.



La gente tiene un poco de preocupación por las experiencias previas que han vivido en otros juegos FPS y la comunidad, ¿cómo van a tratar este tema de comunidad y antideportividad en Valorant?



Lo principal es establecer cuáles son los límites que nosotros tenemos a la hora de poder controlar este comportamiento. Los comportamientos van a existir, porque son inherentes a cualquier competencia o juego. La antideportividad se da tanto en el fútbol, el basket, el billar o el tejo. En League of Legends, en CSGO y en Valorant.



Ese es un elemento que es más social que de comportamiento del mismo gamer. Si uno va a un billar y tienen manipulado el taco o le puso más peso a un tejo se puede presentar un comportamiento antideportivo; este existe en lo que es competencia, pero a lo que nos comprometemos es que tengamos herramientas a la hora de poder revisar los reportes que hay dentro del juego.



No vamos a permitir que haya un comportamiento antideprotivo, insultos, xenofobia ni homofobia. Actuaremos inmediatamente, las herramientas que tenemos en control y castigo estarán muy orientadas a que los jugadores tengan una buena experiencia a la hora de conectarse.



De igual manera, el juego tiene herramientas, el chat de voz no se activa a menos que estés con tus amigos, puedes mutear a alguien y al final lo puedes reportar, entonces, esos sistemas de reportes son muy importantes. Y es necesario que las personas las entiendan y las usen, porque ese es el modo de nosotros enterarnos qué pasa en la partida.



Volviendo al juego, el tema de los afks y los bots que puedan remplazar a alguien que se vaya de la partida, ¿están pensando en incorporarlos?



En el momento, si una persona se le detecta haciendo trampas dentro del juego, inmediatamente se acaba la partida, se expulsa esa persona se sanciona, se acaba la partida y se da un cierto nivel de recompensa a las personas que estuvieron participando, ese es el sistema que tenemos. Lo que menos queremos es que por culpa de un tramposo, se vea afectada la experiencia de los otros 9 jugadores.

Riot Games le está apostando a la democratización de los juegos, ¿cuál es su filosofía?



Nuestra visión como compañía es crear un mundo en el que jugar videojuegos sea socialmente aceptado. Queremos democratizar el acceso a los videojuegos para que alguien que nunca se haya dado la oportunidad de jugar un juego diga: ‘Ey quiero que mi primer fps sea Valorant, y por qué, porque me corre’. Porque no tengo un computador de la nasa, ni el más costoso para poder jugarlo, sino que tengo el pc de mi casa, en el que ya juego LoL y ahora puedo probar otro juego. Cada vez queremos dar más oportunidades a que la gente pueda jugar.



Tal vez muchas personas no han podido jugar otro shooter, ya sea porque el pc no les da, entonces nosotros queremos proveerle esa oportunidad de que, tal vez, el próximo Faker (múltiple campeón el mundo en League of Legends) de Valorant sea de Latinoamérica. Y también tiene que ver con la integridad competitiva, generalmente, los deportes siempre han estado muy marcados por el acceso que tienen las personas para poder disfrutarlos.



¿Cómo están trabajando en mejorar la latencia para los jugadores de Valorant?



El tema de latencia para nosotros y, sobre todo, en Colombia fue lo más importante. Queremos que todos puedan jugar de manera óptima. Nosotros tenemos dos servidores en Latinoamérica el de LAN (Latinoamérica Norte) que está en Miami y el de LAS (Latinoamérica Sur) está en Chile, para Valorant es una estructura distinta; tenemos el de LAN en México y el de LAS en Chile. Ahora bien, lo que pasa es que los proveedores de internet en cuanto al tráfico de la red – que es básicamente una autopista y todos van por la misma autopista-, es como imaginarse la 26, si todo el mundo va por ahí, un viernes a las seis de la tarde y lloviendo, esta se va a congestionar.



Eso es el internet y ese es el internet en este momento para los jugadores de lol hace algunos años. No obstante, hace 4 o 5 años creamos algo que se llama - Riot Direct -, que es básicamente construir una misma autopista, pero al lado. Entonces lo que hicimos fue, que todos los jugadores de LoL, no vayan por la 26, sino por la 26ª que es nuestra autopista. Lo hicimos pensando en el futuro que íbamos a tener de desarrollo de videojuegos en Latinoamérica.



Ahora, la gente que está en Colombia, y los proveedores de internet lo que hacían es que llevaban sus rutas, tal vez para tener algún ahorro, desde Colombia hasta Miami y, luego, desde Miami hasta México, eso era lo que estaba pasando con el server de Valorant.



En ese sentido eran números, que no son tan exactos, pero para pueden ilustrar, 60 de ping desde Colombia a Miami y 60 de ping desde Miami a México, entonces eran 120 de ping al final, la gente tenía pero latencia porque hacían dos rutas.



Nosotros nos dimos cuenta de esto y hablamos con los proveedores. Les dijimos, conéctense al Riot Direct para que la gente que juegue nuestros juegos tenga mejor conexión y aparte de eso le colocamos una conexión que está en Miami para que la conexión de las personas no necesitara ese doble tramo.



¿Cómo va a funcionar el tema de personalización dentro de Valorant?



Este tema para nosotros siempre ha sido una expresión de creatividad del jugador, ahora bien, volviendo al tema de integridad competitiva, esto chocaba un poco. Cuando tu le colocas aspectos a un personaje, estás modificando el rango de disparo o el rango que tu tienes a la hora de poder pegarle a ese personaje.



En Valorant, todos los personajes tienen el mismo tamaño, sea hombre mujer, mismo tamaño de cabezas, de mano, de todo, todos son iguales. Entonces, al colocar trajes posiblemente todo esto se vaya un poco al traste.



Lo que buscamos es que la forma en que la gente podría, de cierta manera, expresar su creatividad o su personalización sería a través de las skins en las armas, que no afectan de ninguna manera el modo de juego ni tampoco te dan una ventaja competitiva a la hora de jugar, al jugar con la skin de arma o sin la skin exactamente igual, tiene el mismo daño Y eso para nosotros es supremamente importante porque protegemos la integridad competitiva del juego.



¿Se podrán obtener de forma gratuita las skins en el Valorant?



En este momento hay varios de estos aspectos cosméticos que se consiguen con los contratos que se le dan a los diferentes agentes del juego, los colgantes al lado de las armas, se consiguen en la primer contrato, entonces van a haber algunos de estos aspectos que están orientados en que la gente los pueda adquirir, pero en un futuro estamos evaluando qué es lo que va a suceder con el sistema de personalización, pero ahora está la forma de poder adquirir los aspectos a través de compra directa en el juego y algunas por misiones. No hemos ahondado mucho en ese tema hacia el futuro, estábamos más enfocados en lanzar el juego



Y en ese sentido, ¿adelantaron el lanzamiento del juego o estaba pensado para esta fecha?



Estaba pensado para verano y el verano empezó el 1°. de junio. Yo quiero recalcar mucho que a nosotros nos han preguntado es que el covid los ha beneficiado y creo que a nadie lo beneficia la pandemia. El equipo se puso como meta poder lanzar el juego y nuestra fecha era verano de 2020 y decidimos, que si tenemos el juego listo y de cierta manera la gente que lo está esperando y quiere una forma de divertirse, pues lancémosla, pero no fue una oportunidad por la pandemia, ya lo teníamos planeado que saliera en esta época.



Y… ¿tienen pensado incursionar en el mundo de las consolas?



Sí de hecho ya habíamos hablado sobre el tema y es la idea, pero el foco está completamente en este momento en el videojuego en pc, hacia el futuro estamos pensando un paso a consola, este es un desarrollo a consola completamente distinto más enfocado hacia consola, los sistemas de juego, pero es una idea que tenemos. Aunque por el momento estamos centrados únicmanet een pc.



¿Cómo fue ese acercamiento con Twitch y el boom en espectadores que habían viendo Valorant en todo momento?



Con Twitch, una de las formas que ya utilizamos antes, es la de democratizar. ¿Cómo podemos darle acceso a la gente para que probara el juego sin tener que ser amigo de tal creador de contenido? nos dimos cuenta que con Twitch existía la oporutindad de los drops, mucha gente que nunca había visto nada de Riot Games o había escuchado sobre Riot Games nos empezó a conocer por el juego y hacía que la gente se diera la oportunidad de conocer creadores de contenido que había visto antes.

JUAN DAVID MORALES

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@juandamo07