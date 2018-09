Un opita, entre los campeones latinoamericanos de League of Legends

A sus 19 años, Sergio Silva, perteneciente al equipo Infinity eSports, está haciendo historia: este sábado se coronó campeón de la Final Latinoamericana, que tuvo lugar en el estadio Movistar Arena de Santiago de Chile y será el primer colombiano en ir a un Mundial de League of Legends.

Infinity eSports, de Costa Rica, y Kaos Latin Gamers, de Chile, los equipos campeones de las ligas latinas de Norteamérica y Sudamérica (LLN y LLS, respectivamente) se enfrentaron en un duelo de infarto, que terminó con el triunfo del grupo costarricense.



Ambos son los mejores equipos de la región, que además ya cuentan con el pase para el Campeonato Mundial, que se realizará en octubre de este año en tres ciudades de Corea del Sur. Este es considerado el espectáculo de deportes electrónicos más grande del mundo. Tan solo la final de 2017 tuvo una audiencia de 80 millones de fanáticos en su emisión de streaming.



“Estoy muy feliz de representar a mi país, es muy emocionante. Ser gamer profesional es una tarea muy gratificante pero también es estresante, no es un trabajo normal, es una competencia en donde tienes que estar preparándote y aprendiendo mucho de los coreanos, que son los mejores. Hay que ver qué hacen, analizar sus jugadas y todo el tiempo estar entrenando”, le dijo a EL TIEMPO Silva, oriundo de Neiva y quien comenzó a jugar League of Legends a los 13 años.



La antesala de este gran certamen, en Corea del Sur, es la final latinoamericana que tiene lugar en la capital chilena. Aquí, la emoción y ansiedad se respiran en cada esquina del escenario y es imposible no contagiarse. La gente grita, algunos saltan y nadie oculta su emoción.

Campeones y 'cosplayers'

Luces de colores invaden el Movistar Arena, en Santiago de Chile. Los asistentes entran ansiosos y se ubican en las gradas del despampanante escenario. Son cerca de 10 mil personas las que acuden para presenciar un evento que los une y que los representa como comunidad.



League of Legends, desarrollado por la compañía Riot Games, ha sido catalogado como el título de PC más jugado en el mundo y es reconocido por ser uno de los referentes más importantes dentro de los eSports.



A las afueras del Movistar Arena, cientos de jóvenes fanáticos se toman fotografías, algunos están disfrazados pero entre los asistentes sobresalen notoriamente los denominados ‘cosplayers’, aquellas personas que usan disfraces y accesorios para representar a un personaje específico de algún videojuego, película o cómic. En esta ocasión encarnan a los ‘campeones’, como son llamados los personajes del juego.



Este es un evento de una magnitud inmensa; el escenario principal en el centro está rodeado de pantallas gigantes desde donde se transmiten las partidas del juego. En este mismo punto están las cabinas especiales que albergan a los jugadores de ambos equipos. Cámaras estratégicamente ubicadas se encargan de captar cada reacción.



“La experiencia es inexplicable, ver a las personas apoyando es algo que te motiva demasiado, es la primera final que juego en el Movistar Arena, que es mucho más grande”, dice Joaquín Pérez, jugador chileno de Kaos Latin Gamer y quien es conocido en el juego como ‘Plugo’.



El evento es transmitido en directo por streaming y su emisión es seguida por millones de espectadores en el mundo. No es para menos, la popularidad de League of Legends parece sobrepasar todos los límites. Se calcula que cada mes lo juegan más de 100 millones de personas en el mundo, según Riot Games.



Santiago Kegevic, director de eSports de Riot Games, explica que la Final Latinoamericana tiene un significado muy especial para los jugadores pues “es una instancia donde los fans van a poder despedir y alentar a sus equipos que los representarán en la máxima competencia mundial contra campeones de todas partes del mundo”.



“Se han venido preparando en los últimos 8 ó 9 meses solo para este momento, es profundamente especial. Hay mucha emoción, efusividad y lo que se vive es un evento vibrante con más de 10 mil personas que comparten una pasión y un interés. Es un ambiente de comunidad, de estar todos reunidos alrededor de League of Legends”, dice Kegevic.



Sobre la gran final en Corea, Carlos Ibarra, entrenador del equipo Infinity eSports, conocido como Soren, señaló: “Tenemos un gran reto y mucha expectativa, queremos llegar mínimo a la fase de grupos, que es un logro que no se ha podido obtener por nuestra región”.

Triunfo irrefutable

Antes del encuentro en el Movistar Arena, los miles de fanáticos disfrutaron de un concurso de Cosplay y un show de magia. En uno de los actos de ilusionismo, apareció sorpresivamente la cantante Nicki Taylor, quien interpreta varias de las canciones de la banda sonora del juego.



La euforia aumentó cuando la artista cantó el tema ‘Legends Never Die’ y en medio de su presentación entraron caminando al escenario, como estrellas de rock, los jugadores de ambos equipos. Todos saludaron a los fanáticos, quienes no paraban de aplaudir y alentar.



La misma mecánica se mantuvo durante todo el encuentro, que duró cerca de tres horas y media. Los casters, como son denominados quienes narran, comentan y describen lo que pasa en las partidas, son los que se encargan de mantener al tope los niveles de exaltación.



Al igual que en un partido de fútbol, describen cada detalle de la partida. “Viene la venganza de Infinity”, dice uno de ellos, mientras en el público se escucha fuertemente: “¡KLG, KLG, KLG!”. Es evidente que la mayoría anima al equipo chileno, pero al final Infinity eSports se quedó con la victoria y se impuso 3 a 0. “Fue un duelo único. Estuvimos muy concentrados y por eso jugamos tan sólidos. Nos divertimos mucho y diría que fue la mejor experiencia que he tenido hasta el momento”, señaló Silva.



League of Legends es un juego gratuito en donde se enfrentan dos equipos de cinco jugadores en un mapa estratégico. Cada jugador toma el control de uno de los personajes (llamados ‘campeones’), quienes cuentan con diferentes habilidades y roles. La meta es destruir la estructura central del equipo enemigo (llamada nexo) así que durante las partidas los jugadores deben atacar y defender. El campeón es el grupo que logre ganar tres de las cinco partidas.