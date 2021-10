¿Qué se sabe de la última actualización para PlayStation 5?

Nueva actualización. El sistema del PlayStation 5 necesita de un nuevo parche para acceder a todos sus servicios y millones de usuarios en el mundo han venido descargando esta actualización.



El portal 'GamesRadar' explicó de qué se trata esta nueva actualización. Aseguraron que "la última actualización del PS5 mejora la estabilidad del sistema".



Este nuevo parche se llama 21.02-04.02.00 y está disponible desde la semana pasada y tiene un peso de 913 MB (es bastante ligero en comparación a otros parches). Recuerde que si no descarga esta actualización no podrá acceder a contenido en línea.



Este parche no significará muchas diferencias visibles. Sin embargo, recuerde que la mejor recomendación es actualizar el sistema cada vez que se pueda.



TECNÓSFERA

En Twitter: @TecnosferaET