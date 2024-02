Ubisoft compartirá más detalles sobre Assassin's Creed Codename Red y Star Wars Outlaws

Ubisoft compartirá más detalles sobre los títulos que llegarán próximamente, entre los que destacan 'Assassin's Creed Codename Red' y 'Star Wars Outlaws'.



Estos juegos, diseñados para seguir el éxito de lanzamientos recientes como 'Assassin's Creed Mirage' y 'Avatar: Frontiers of Pandora', prometen ofrecer experiencias de juego que mantendrán a los aficionados inmersos en mundos envolventes.

La empresa expresó su confianza en los próximos meses, respaldada por la positiva recepción que han tenido sus últimos lanzamientos, incluyendo títulos como 'Assassin's Creed Mirage', 'Avatar: Frontiers of Pandora', 'The Crew Motorfest' y 'Prince of Persia: The Lost Crown'.



Este optimismo se refleja en el informe de ventas correspondiente al tercer trimestre del año fiscal 2023-2024 de Ubisoft. La compañía anticipa una tendencia similar para el cuarto trimestre, con la llegada de 'Skull and Bones', un título esperado que transportará a los jugadores a la era dorada de la piratería.

Este juego, que ha generado gran expectación desde su anuncio en la feria E3 de 2017, estará disponible para su compra el 16 de febrero, tras una beta abierta que permitirá a los jugadores explorar sus mecánicas de juego únicas y mantener su progreso en el mundo abierto multijugador.



Además, Ubisoft adelantó que los títulos que verán la luz durante el año fiscal 2024-2025, que comienza en abril, serán presentados en mayo.



Entre estos lanzamientos se espera que destaquen 'Assassin's Creed Codename Red', una entrega de la popular franquicia que transportará a los jugadores al Japón feudal, y 'Star Wars Outlaws', un juego de mundo abierto basado en la icónica saga galáctica.

