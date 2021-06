Avatar, Far Cry 6 y más novedades presentadas por Ubisoft en el E3

En el marco de la gran feria de los videojuegos E3, Ubisoft presentó detalles, avances y demostraciones de sus proyectos que verán la luz en lo que queda del 2021 y durante el 2022. Aquí hacemos un recuento de los más sonados.

Avatar: Frontiers of Pandora

En el 2022, cuando está previsto el estreno de la secuela de Avatar, llegará a las consolas de última generación y computadores el nuevo título de la franquicia.



Avatar: Frontiers of Pandora es un juego de acción y aventuras de mundo abierto en primera persona, desarrollado por Massive Entertainment, en colaboración con Lightstorm Entertainment y Disney.



En el título, creado con la última versión del motor Snowdrop, encarnaremos a un Na'vi que deberá enfrentarse a las fuerzas de la RDA en zonas nunca antes exploradas del mundo de Pandora.

Rainbow Six Extraction

Anteriormente conocido como Rainbow Six Quarantine, este título desarrollado por Ubisoft Montreal saldrá al mercado el próximo 16 de septiembre.



Rainbow Six Extraction es una experiencia cooperativa PvE (jugador contra el entorno por sus iniciales en inglés) en la que hasta tres jugadores se enfrentarán a una creciente amenaza alienígena conocida como Archæans.



El juego tendrá 18 Operadores, cada uno con su propio conjunto de gadgets, armas y habilidades; y 12 mapas, ubicados en cuatro regiones de Estados Unidos, los cuales están compuestos por subzonas de contención.



Al llegar a estos territorios seguros, el jugador deberá elegir si extraer su escuadrón y obtener las recompensas obtenidas hasta el momento o seguir y enfrentarse a enemigos más duros para ganar mayores recompensas.



Rainbow Six Extraction llegará a Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, PC y Stadia. Además estará incluido en Ubisoft+, el servicio de suscripción de Ubisoft.

Mario + Rabbids Sparks of Hope

La secuela de Mario + Rabbids Kingdom Battle (2017) llegará a Nintendo Switch el próximo año con un sistema de combate renovado. En esta ocasión, las batallas se desarrollarán a través de una mezcla de acción en tiempo real y tácticas por turnos.



Los jugadores podrán elegir entre una lista de nueve personajes para conformar un equipo de tres héroes.

Riders Republic

El 2 de septiembre será publicado Riders Republic, el título de deportes extremos en un mundo abierto que cuenta con cuatro modalidades de multijugador.



-Mass Races: carreras multideportivas con más de 50 jugadores en las consolas de nueva generación o más de 20 jugadores en Xbox One y PS4.

-Tricks Battle: partidas 6 contra 6 en las que cada equipo lucha por conseguir la mayor cantidad de puntos.

-Versus Mode: competencias PvP (jugador contra jugador).

-Free for all: sesiones de hasta 12 jugadores que compiten en una serie de eventos.



Riders Republic también ofrece un modo carrera en el que el jugador puede firmar contratos con patrocinadores legendarios y recibir invitaciones a renombradas competencias como Red Bull Rampage y X Games.

DLC de Assassin's Creed: Valhalla, Watch Dogs Legion y Far Cry 6

Ubisoft presentó nuevos detalles del Asedio de París, la segunda expansión de Assassin's Creed: Valhalla, la cual llegará durante el verano del 2021. A su vez,el estudio ha confirmado que en otoño llegará el Discovery Tour, el cual permitirá conocer más sobre los vikingos. Este contenido será gratis para todos lo que tengan el juego.



Por su parte, Watch Dogs Legion recibirá el 6 de julio su primera gran expansión, titulada Bloodline, que contará con dos personajes conocidos en otras entregas de la saga, Aiden Pearce y Wrench.



Aún sin ser estrenado, ya conocemos detalles del primer DLC de Far Cry 6, el cual estará incluído en el pase de temporada. En total son tres episodios en los que el jugador podrá encarnar a los villanos de Far Cry 3, Far Cry 4 y Far Cry 5. Adicionalmente, el pase de batalla dará acceso a Far Cry 3: Blood Dragon – Classic Edition.

Rocksmith+

Este es un nuevo servicio de suscripción que le enseña a los usuarios a tocar guitarra eléctrica o acústica y bajo. El servicio estará disponible en otoño y llegará a PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One y PC.

Just Dance 2022

La nueva entrega de la franquicia llegará el 4 de noviembre y contará con 40 éxitos, incluyendo "Believer", de Imagine Dragons, y "Level Up", de Ciara. Además, los jugadores recibirán un mes de prueba de Just Dance Unlimited, el servicio de suscripción el cual da acceso a más de 700 canciones.



EL TIEMPO