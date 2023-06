Ubisoft ha anunciado en The Crew Summer Showcase diversas novedades para la franquicia The Crew, con más de 40 millones de jugadores a nivel global. El estudio de Ubisoft Ivory Tower, fundado hace dieciséis años, presentó la hoja de ruta para The Crew 2 y el contenido de The Crew Motorfest, un título de la serie recién desvelado.





El evento contó con la intervención de Malu, personaje y representante de relaciones públicas del festival en The Crew Motorfest. Durante su presentación, se dio a conocer las funciones multijugador del nuevo juego y los planes para su primer año.

The Crew Motorfest contará con una variedad de nuevos modos de juego, actividades y eventos, además del sistema de listas de reproducción recién anunciado. Se organizarán carreras cada hora, como Grand Race, una competición masiva con hasta 28 jugadores en pistas generadas al azar en la isla de Hawái, y Demolition Royale, un desafío donde solo un equipo puede ganar.



The Crew Motorfest presentará un año de celebraciones con listas de reproducción, concursos Summit, invitados y celebraciones. El escenario principal reunirá una selección de eventos y desafíos temáticos, así como vehículos selectos e invitados destacados, entre ellos el Hoonigan. Cada cuatro meses, se presentará una nueva temporada con elementos de cultura automotriz y actividades en el escenario principal.



Los jugadores pueden registrarse para la próxima beta cerrada, del 21 al 23 de julio, exclusivamente para consolas y PC.



En el evento, se brindó más información a los jugadores de The Crew 2 sobre la función "Importar colección", que permite trasladar las colecciones de vehículos a The Crew Motorfest sin costo. Este servicio estará disponible para la mayoría de los vehículos y accesorios adquiridos o desbloqueados antes del final de la Temporada 8 de The Crew 2. La Temporada 9 se podrá importar en una fecha posterior.



The Crew 2, que cumple cinco años, anunció sus planes para el sexto año. La Temporada 9, que se lanza el 5 de julio, contará con la función The Race Creator, que permitirá a los jugadores crear y compartir sus propias carreras. Podrán establecer sus propias reglas, categorías y modificadores.



El primer episodio de la Temporada 9 presentará nuevas historias y eventos de American Legends, incluyendo una búsqueda del tesoro de vehículos legendarios. Este evento llevará a los jugadores a descubrir detalles e historias relacionadas con el próximo título de la franquicia, The Crew Motorfest. Los jugadores podrán probar estas funciones en un fin de semana gratuito de TC2 del 6 al 10 de julio en PC y consolas.