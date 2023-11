Ubisoft terminará los servicios 'online' de diez videojuegos en enero de 2024: ¿cuáles?

La compañía francesa de videojuegos Ubisoft reveló que a partir del 25 de enero de 2024, pondrá fin a los servicios 'online' de diez de sus títulos, entre los que se encuentran algunos tan icónicos como 'Assassin's Creed II' y 'Heroes of Might and Magic'.



Esta medida se debe al envejecimiento de la tecnología que sustenta estos juegos, que los hace obsoletos para mantenerlos en línea.

En concreto, cuatro de los juegos afectados pertenecen a la franquicia 'Assassin's Creed', y fueron lanzados originalmente para Xbox 360, PlayStation 3 y PC.



La desarrolladora enfatizó en que esta decisión no se ha tomado a la ligera, pero es necesaria debido a la evolución de la tecnología. Los servicios 'online' que se verán afectados incluyen la capacidad de jugar en modo multijugador, la vinculación de cuentas de Ubisoft en el juego y otras funciones 'online', así como la indisponibilidad de recompensas de Ubisoft Connect.



'Assassin's Creed II' está entre los juegos afectados. Foto: Ubisoft

La lista completa de juegos afectados incluye 'Assassin's Creed II', 'Assassin's Creed Brotherhood', 'Assassin's Creed Liberation HD', 'Assassin's Creed Revelations', 'Ghost Recon Future Soldier', 'Heroes of Might and Magic VI', 'NCIS, R.U.S.E', 'Splinter Cell: Conviction y Trials Evolution'.



Los fanáticos de estos títulos tendrán que disfrutar de ellos en su modo para un jugador después del 25 de enero de 2024, ya que los servicios 'online' serán retirados definitivamente.

Nuevo retraso en 'Skull and Bones': Ubisoft anuncia fecha de lanzamiento para 2024



La compañía de videojuegos Ubisoft anunció un nuevo retraso en el lanzamiento de 'Skull and Bones'. Después de años de expectación y varias prórrogas en su historial de lanzamiento, el juego finalmente verá la luz en los primeros meses de 2024.

Esta noticia llegó durante la presentación de los resultados financieros de la primera mitad del año fiscal 2023-2024 de la compañía, que también compartió información sobre otros títulos que llegarán el próximo año, algunos de los cuales serán gratuitos para los jugadores.

'Skull and Bones' se presentó inicialmente en el E3 de Los Ángeles en 2017, con la promesa de ser un juego ambientado en la época dorada de la piratería y un lanzamiento programado para otoño de 2018 en PC, Xbox One y PlayStation 4 (PS4).



Sin embargo, meses antes de su fecha de lanzamiento prevista, en junio de 2018, Ubisoft compartió un nuevo tráiler que mostraba la jugabilidad del juego y confirmaba la inclusión de un modo multijugador. A principios de este año, la compañía anunció cambios en su estrategia de lanzamiento de juegos, cancelando tres títulos no anunciados y retrasando una vez más 'Skull and Bones'.

El videojuego tiene varias prórrogas en su historial. Foto: Ubisoft

Ubisoft confirmó que el juego de piratas finalmente verá la luz en el último cuatrimestre de su año fiscal 2023-2024, lo que significa que estará disponible entre enero y marzo de 2024, dado que su año fiscal comienza en abril.



En la presentación de resultados, la empresa también destacó su catálogo de lanzamientos para el resto del año fiscal, que incluye títulos como 'Assassin's Creed Mirage', 'Assassin's Creed Nexus VR', 'Avatar: Frontiers of Pandora', 'Just Dance 2024 Edition' y 'Prince of Persia: The Lost Crown'. Además, anunciaron la llegada de juegos gratuitos como 'Rainbow Six Mobile', 'The Division Resurgence' y 'XDefiant' en esas fechas.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por Europa Press, y contó con la revisión de la periodista y un editor.