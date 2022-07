El videojuego en donde un gato callejero debe resolver un antiguo misterio para escapar de una ciudad olvidada ha llamado la atención, la travesía felina se ha vuelto popular y más que para actuar como un minino en una ciberciudad decadente descifrarlo a fondo y reunir todas las pistas requiere de algo más de intuición

De por si la manera de interacción con otros videojuegos ya es distinta, Stray que está desarrollado por BlueTwelve Studio, un equipo pequeño del sur de Francia formado en su mayor parte por gatos y un puñado de humanos requiere de interacción creativa con el entorno.​

¿Cómo jugarlo?

Se requiere de un PlayStation 4 o PlayStation 5, y si quiere jugarlo gratis, pues cuesta 29,99 dólares puede no contar con una suscripción a PlayStation Plus. Si tiene la suscripción es gratis.



Solo debe acceder al sitio oficial de PlayStation en suscripciones y allí se desprenderán los tres niveles del PS Plus: Deluxe, Extra y Essential. Cada nivel tiene tres planes de suscripción, el primero ofrece los siete días de prueba, así que al seleccionarla, debe acceder a la cuenta de PlayStation y, en caso de no tener agregada alguna, tener registrada una tarjeta para pagar en línea.



Ese cargo solo se hará una vez terminen los siete días de prueba, así que si no lo quiere puede cancelarla antes.



Aún el juego no está disponible para Xbox One, Xbox Series X|S o desde Xbox Game Pass, pero es probable que llegue pronto a Xbox o incluso a Nintendo Switch.



En el caso del PC solo requiere buscarlo en Steam y requiere de Windows 10 y mínimo un procesador Intel Core i5-2300 o un AMD FX-6350, de 8 GB de Ram y de una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GTX 650 Ti, 2 GB o una AMD Radeon R7 360, 2 GB.



Tenga en cuenta que requerirá distintos valores de almacenamiento dependiendo del formato:



Para PlayStation 5 pesa 13 GB

Para PlayStation 4 pesa 7.5 GB

Para PC (Steam) pesa 10 GB ​

Explora la ciberciudad

Para poder estar seguro de no perder ningún detalle es importante que deambule por lo alto y por lo bajo de sus alrededores, también servirá de entrenamiento para defenderse frente a amenazas imprevistas y así solucionar los misterios de este lugar inhóspito habitado tan solo por robots modestos y criaturas peligrosas.

Sé Curioso, araña y maulla

Si utiliza a su favor las características de los gatos, la aventura le puede resultar más placentera, los felinos son exploradores por naturaleza y en el juego no es la excepción, acá la curiosidad no lo va a matar, podrá explorar y usar objetos como cajas para esconderse o atacar; y el arañar le servirá para conocer el entorno, además con la función de maullido le ayudará a entender quienes son de fiar

Sé sigiloso

Par poder ganar la confianza de los habitantes de ese mundo extraño es posible que sea mejor iniciar con un bajo perfil, al tiempo que se practican las habilidades se puede requerir de ser molesto tanto y como se pueda para obtener beneficios adicionales , también ser ágil y cuidadoso con sus nueve vidas.



También puede botar objetos para abrirse camino por zonas ocultas.

Hazte amigo de un androide

Por el camino, el gato se puede hacer amigo de un pequeño dron volador, conocido solo como B-12. Con la ayuda de su nuevo compañero, el dúo trata de encontrar una salida, así que es prudente buscar aliados cuánto antes.



B-12 sirve para interactuar con cualquier cosa electrónica (computadores, puertas, etc.), y ayuda al gato a leer el alfabeto robótico en señales y a entender qué dicen los robots.​

Duerma

Acá el gato puede decidir cuándo y dónde dormir, puede ronronear y hacerse bola para descansar, recuerde que gatos, androides y humanos también requieren de un buen descanso para vivir grandes aventuras.

