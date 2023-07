El videojuego de GTA San Andreas es la versión más popular de todas las franquicias que han sacado.



Este videojuego se hizo popular debido a que a partir de códigos el jugador podría acceder a todo tiempo de objetos y armamentos para poder pasar las misiones, haciendo que el cumplimiento fuera más divertido, lleno de adrenalina y tensión.



Pues según el portal de videojuegos ‘Hobby Consolas’, en el 2022, GTA San Andreas ha tenido una actualización en sus códigos, por lo que se puede acceder a nuevas funciones.

Este videojuego ya está disponible para Android, lo que hace que sea más accesible a un mayor número de personas que tengan dispositivos móviles y así disfruten de las modificaciones.



A continuación le daremos los nuevos códigos que hay disponibles en la versión actualizada de GTA San Andreas para Android, según el portal mencionado.



Los trucos nuevos para GTA San Andreas para Android actualizado hasta el 2023

Para lograr introducir los trucos tanto nuevos como viejos, es indispensable que instale un teclado virtual para poder teclear en plena partida o conectar un teclado a su dispositivo móvil mediante una conexión Bluetooth.

Los trucos nuevos disponibles para GTA San Andreas actualizado hasta el 2023 para Android



Invencibilidad: GONPXWR



Set de armas número 4: BIEUHQQY. Con este truco puede disponer de una mini ametralladora, gafas de visión termales y también gafas de visión termales.



Habilidad máxima en juegos de casino: AFJKBNRP



Viaje en el tiempo: YACKMWS



Superar una misión al instante: BYIXZIY



Descripción sobre la cabeza de los personajes: JQFUDUB



Trucos antiguos de San Andreas para Android



Códigos para vida y armas



-Armas – LXGIWYL



-Armas y herramientas profesionales – PROFESSIONALSKIT



-Armas y herramientas Nutter – UZUMYMW



-Modo adrenalina activo – ANOSEONGLASS



-Salud y chaleco a tope – HESOYAM



-Oxígeno en buceo y al correr infinito – CVWKXAM



-Munición infinita – FULLCLIP



-Salud semi-infinita – BAGUVIX



-Habilidad de personaje al máximo – NATURALTALENT



-Nivel asesino en todas las armas – PROFESIONAL



-Musculatura al máximo – TURNUPTHEHEAT



-Quitar nivel de búsqueda – TURNDOWNTHEHEAT



-Respeto al máximo - WORSHIPME



Vehículos



-Todos los carros con nitro – SPEEDFREAK



-Sin tráfico – GHOSTTOWN



-Semáforos en verde – ZEIIVG



-Conductores agresivos – YLTEICZ



-Tráfico color rosa – LLQPFBN



-Tráfico carrosnegros – IOWDLAC



-Carros invisibles – WHEELSONLYPLEASE



-Carros que explotan – CPKTNWT



-Carros rápidos – VERYONEISRICH



Climatología y varios



-Tormenta – SCOTTISHSUMMER



-Tormenta de arena – CWJXUOC



-Soleado – PLEASANTLYWARM



-Soleado claro – TOODAMNHOT



-Lluvioso – AUIFRVQS



-Nublado – CFVFGMJ



-Claro – ALNSFMZO



-Siempre medianoche – NIGHTPROWLER



-Todo el mundo está armado – FOOOXFT



-Suicidio – GOODBYECRUELWORLD



-Baja velocidad del juego – SLOWITDOWN



-Súper Salto – CANGURO



-Modo antidisturbios – STATEOFEMERGENCY



-Reclutas a cualquier persona – ROCKETMAYHEM



-Tienes detrás a un caza recompensas - BAGOWPG

Trucos disponibles para Play Station 3 según el portal de videojuegos ‘3D juegos’

Salud, armadura y dinero infinito



R2, R1, L2, X, Izquierda, Abajo, Derecha, Arriba, Izquierda, Abajo, Derecha, Arriba.



Adrenalina



Triángulo, Derecha, Abajo, L2, L1, Cuadrado, Cuadrado, R2, R1



Búsqueda



Círculo, Derecha, Círculo, Derecha, Izquierda, Cuadrado, X, Abajo



Nivel de búsqueda (Nivel bajo)



Círculo, Derecha, Círculo, Derecha, Izquierda, Cuadrado, X, Abajo



Nivel de búsqueda (Nivel alto)



R2, R2, Círculo, R1, Izquierda, Derecha, Izquierda, Derecha, Izquierda, Derecha



Wateland



R2, L2, X, X, Círculo, Cuadrado, Triángulo, Triángulo, L2, R2



Armas 1



R2, R1, L2, R1, Izquierda, Abajo, Derecha, Arriba, Izquierda, Abajo, Derecha, Arriba



Armas 2



R2, R1, L2, R1, Izquierda, Abajo, Derecha, Arriba, Izquierda, Abajo, Abajo, Izquierda



Armas 3



R2, R1, L2, R1, Izquierda, Abajo, Derecha, Arriba, Izquierda, Abajo, Abajo, Abajo



Armas para todos



R1, R2, X, Triángulo, X, Triángulo, Arriba, Abajo



Armas



Arriba, Izquierda, Izquierda, Abajo, Círculo, Cuadrado, R2, Derecha, Derecha, R2, R1



Carros buenos



Cuadrado, Izquierda, X, Derecha, L2, L1, R2, R1, Derecha, Derecha, Arriba



"All car are sh*t"



X, Triángulo, X, Triángulo, Cuadrado, Arriba, Arriba, Abajo, L2, L1, R2



Munición



Abajo, X, Abajo, X, R2, R1, Arriba, Triángulo, Izquierda, Círculo



Apache



Círculo, Cuadrado, Cuadrado, Círculo, Triángulo, L2, Arriba, L1, L1, Abajo, Abajo, X



Regreso al futuro



Derecha, R1, Círculo, R2, L1, Cuadrado, R2, R1



Fiesta en la playa



Arriba, Arriba ,Abajo, Abajo, Cuadrado, Círculo, L2, R2, Triángulo, Abajo



Carros negros



Círculo, L1, Arriba, R2, Izquierda, X, R2, L2, Izquierda, Círculo



Carros de choque



R1, L1, R2, L2, L1, R1, Cuadrado, Triángulo, Círculo, Triángulo, L1,L2



A prueba de balas



Triángulo, X, X, Círculo, Círculo, Cuadrado, L2, R1, L1, R2



CJ número de teléfono



Triángulo, Cuadrado, Círculo, Círculo, Cuadrado, Círculo, Círculo, L2, L1, L1, R2, R1



Clima nublado



R1, X, L2, L2, L1, L1, L1, Cuadrado



'COUNTRY SIDE INVASION'



Derecha, Derecha, Izquierda, Izquierda, Arriba, Abajo, Triángulo, Triángulo, R2, R1, X, X



Dozer



X, R1, L1, L2, Abajo, Cuadrado, Izquierda, X, X, Derecha, R1



Conducir



L1, L1, R1, R1, L2, R2, Abajo, Abajo, Arriba, Arriba, X, Triángulo



'Dusk'



X, Abajo, Abajo, X, Arriba, Arriba, L2, R1, R1, L2



Elvis vive



L2, Círculo, Triángulo, L2, L2, Cuadrado, L1, Arriba, Abajo, Izquierda



Todo el mundo ataca el jugador



Abajo, Arriba, Arriba, Arriba, X, R1, R2, L1, L1



Clima muy soleado



R1, X, L2, L2, L1, L1, L1, Abajo



Tempo rápido



Triángulo, Arriba, Derecha, Abajo, L1, L2, Cuadrado



Clima rápido



Círculo, Círculo, L2, Cuadrado, L2, Cuadrado, Cuadrado, Cuadrado, L2, Triángulo, Círculo, Triángulo



Gordo



Círculo, Círculo, L2, Cuadrado, L2, Cuadrado, Cuadrado, Cuadrado, L2, Triángulo, Círculo, Triángulo



Chico volador



Triángulo, Triángulo, Cuadrado, Círculo, X, L2, L2, Abajo, Arriba



Carros voladores



L2, L2, L1, L1, Arriba, Abajo, Cuadrado, Círculo, Cuadrado, Cuadrado, Triángulo



Pez volador



R1, Círculo, Arriba, L2, Derecha, R2, Derecha, Arriba, Cuadrado, Triángulo



Clima nublado



R1, X, L2, L2, L1, L1, L1, X



Casa de la risa



Círculo, L2, R2, Círculo, L2, R2, X, R2, R2, R1, R1



Gangland



Abajo, Derecha, R2, L2, Triángulo, Cuadrado, Cuadrado, Círculo, Círculo



Pandillas



L2, L2, R2, R1, Arriba, L2, Abajo, L1, Derecha



Carro de golf



Círculo, L2, Arriba, R2, L1, X, R2, L2, Círculo, X



Vigor



Arriba, Izquierda, Izquierda, Abajo, Círculo, Cuadrado, L2, L2, L1, R2, R1



Carro de serie 1



Abajo, R2, Círculo, L1, L1, X, R2, L2, Izquierda, Izquierda



Carro de serie 2



Arriba, Derecha, Derecha, L2, Derecha, Arriba, Cuadrado, L1



Carro de serie 3



R2, Círculo, R1, Derecha, L2, L1, X, X, Cuadrado, R2



Carro de serie 4



R1, L2, Círculo, Derecha, L2, R2, Derecha, Arriba, Círculo, R1



Tormenta



R1, Triángulo, R1, Triángulo, Círculo, Círculo, Izquierda, Derecha, Arriba, Arriba



Agarre fuerte



Triángulo, R2, R2, Izquierda, R2, L2, R1, L2



Avión de acrobacias



Círculo, Arriba, L2, L1, Abajo, R2, L2, L2, Izquierda, Izquierda, X, Triángulo



Suicidio



Derecha, L1, Abajo, R2, Izquierda, Izquierda, R2, L2, L1, L2



Tiempo soleado



R1, X, L2, L2, L1, L1, L1, Triángulo



Carro súperpoderoso



L1, R2, R1, L2, X, X, Círculo, Círculo, Cuadrado, Cuadrado



Súper puño



x, L2, L2, X, Cuadrado, Círculo, R1, R2, R1, R2



Tanque



Círculo, Círculo, L2, Círculo, Círculo, Círculo, L2, L1, R2, Triángulo, Círculo, Triángulo



Semáforos



Derecha, R2, Arriba, L1, L1, Izquierda, R2, L2, R2, R2



Camión de la basura



Círculo, R2, Círculo, R2, Izquierda, Izquierda, R2, L2, Círculo, Derecha



Vehículo de la muerte



L2, L1, L1, Arriba, Abajo, Abajo, Arriba, R2, R1, R1



'Vehicle skill'



Arriba, Izquierda, Izquierda, Abajo, Círculo, Cuadrado, Derecha, Izquierda, Triángulo, Triángulo, X



Gente de pueblo



X, X, Triángulo, L2, R2, Círculo, L2, Círculo, Arriba, Abajo, R1



Vórtice



Triángulo, Triángulo, Cuadrado, Círculo, X, L2, L1, Abajo, Abajo



Carro fúnebre



Abajo, R1, Abajo, R2, L1, Izquierda, R2, L2, Izquierda, Derecha



Salto alto



Arriba, Arriba, Triángulo, Triangulo, Arriba, Arriba, Izquierda, Derecha, Cuadrado, R1, R1



Jetpack



Izquierda, Derecha, L2, L1, R2, R1, Arriba, Abajo, Izquierda, Derecha



El amor lo conquista todo



Derecha, Izquierda, Triángulo, Círculo, Círculo, R2, R1, R1, R1



Puño de amor



R1, Arriba, L1, Izquierda, Izquierda, R2, L2, Círculo, Derecha



Conductores locos



R1, Círculo, R2, L1, Izquierda, R2, L2, R1, L1



Violencia



Abajo, Izquierda, Arriba, Izquierda, X, R1, R2, L1, L2



Medianoche



X, Abajo, Abajo, X, Arriba, Arriba, L2, L1, L1, L2



Camión monstruo



Derecha, Arriba, R2, R2, R2, Abajo, Triángulo, Triángulo, X, Círculo, L2, L2



Músculo



Triángulo, Arriba, Arriba Izquierda, Derecha, Cuadrado, Círculo, Izquierda



Ninja



Triángulo, X, X, X, L2, L1, Izquierda, Izquierda, Arriba, Arriba



Nitro



R1, R2, R1, R2, L2, Arriba, L2, Arriba, Abajo, Abajo, Cuadrado



Sin comida



Arriba, Abajo, Abajo, Izquierda, Derecha, L2, L2, L1, R2, R2, R1



No se busca



Círculo, Derecha, Círculo, Derecha, Izquierda, Cuadrado, Triángulo, Arriba



Solo renderizar cosas



Triángulo, L2, Triángulo, R1, Cuadrado, L2, L2



Parabrisas



Izquierda, Derecha, L2, L1, R2, R1, R1, Arriba, Abajo, Derecha, L2



Carros rosa



Círculo, L2, Abajo, L1, Izquierda, X, R2, L2, Derecha, Círculo



Predator



Cuadrado, Triángulo, X, Círculo, Arriba, Izquierda, Abajo, Derecha, L2, R2



Quad



Izquierda, Izquierda, Abajo, Abajo, Arriba, Arriba, Cuadrado, Círculo, Triángulo, R2, R1



Clima lluvioso



R1, X, L2, L2, L1, L1, L1, Círculo



Reclútame



R2, R1, R1, R2, R1, R1, Izquierda, Izquierda, Derecha, Derecha, Izquierda, Izquierda



Reclútame (AK47)



R2, R1, R1, R2, R1, R1, Izquierda, Izquierda, Derecha, Izquierda, Izquierda, Derecha



Reclútame (Cohete)



R2, R1, R1, R2, R1, R1, Izquierda, Izquierda, Derecha, Derecha, Derecha, Izquierda



Respeto



Arriba, Izquierda, Izquierda, Abajo, Círculo, Cuadrado, X, Triángulo, Triángulo, L2, R2



Motín



Abajo, Derecha, Cuadrado, Cuadrado, Triángulo, Triángulo, X, X, L2, L1



Tormenta de arena



Arriba, Abajo, L2, L2, L1, L1, L2, L1, R2, R1



Submarinismo



R1, L2, L1, R1, R1, Triángulo, R1, X, X, Triángulo



Atracción sexual



Arriba, Izquierda, Izquierda, Abajo, Círculo, Cuadrado, Triángulo, Triángulo, Cuadrado, X, R1, R1



Flaco



Triángulo, Arriba, Arriba, Izquierda, Derecha, Cuadrado, Círculo, Derecha



Tiempo lento



Triángulo, Arriba, Derecha, Abajo, Cuadrado, R1, R2

Los trucos para que se desenvuelva sin ningún problema en GTA San Andreas para PC según el portal ‘Vida Extra’

-Jetpack



-ROCKETMAN



-Tanque



AIWPRTON



-Hydra



JUMPJET



-Helicóptero



OHDUDE



-Carro Deportivo 1



PDNEJOH



-Carro Deportivo 2



CQZIJMB



-Carrito de golf



RZHSUEW



-Bulldozer



EEGCYXT



-Monster Truck



AGBDLCID



-Quad



AKJJYGLC



-Carro de carreras 1



VROCKPOKEY



-Carro de carreras 2



VPJTQWV



-Avioneta



FLYINGTOSTUNT



-Limusina



KRIJEBR



-Camión



AMOMHRER



-Camión de la basura



UBHYZHQ



-Coche VIP



CELEBRITYSTATUS



-Hovercraft



KGGGDKP



-Todos los carros con turbo



COXEFGU



-Carros voladores



RIPAZHA



-Carros indestructibles



JCNRUAD



-Dinero infinito



HESOYAM



-Salud infinita



BAGUVIX



-Resistencia infinita



VKYPQCF



-Adrenalina infinita



MUNASEF



-Oxígeno infinito



CVWKXAM



-Pack de armas 1



KJKSZPJ



-Pack de armas 2



LXGIWYL



-Pack de armas 3



UZUMYMW



-Munición infinita



WANRLTW



-Disparos siempre a la cabeza



NCSGDAG



-Apuntado automático al conducir



OUIQDMW



-Paracaídas



AIYPWZQP



-Suicidio



SZCMAWO



-Super puñetazos



IAVENJQ



-Super músculos



JYSDSOD



-Super saltos



JHJOECW



-Super saltos BMX



KANGAROO



-Super conducción



NATURALTALENT



-Super respeto



WORSHIPME



-Super gordo



BTCDBCB



-Super delgado



KVGYZQK



-Estrellas al máximo



BRINGITON



-Estrellas al mínimo



ASNAEB



-Subir dos estrellas



OSRBLHH



-La policía no lo persigue



AEZAKMI



-Todos los carros explotan



CPKTNWT



-Los carros flotan



BSXSGGC



-Coches invisibles



XICWMD



-Payasos por todos lados



PRIEBJ



-Los peatones son Elvis



ASBHGRB



-Peatones locos



AJLOJYQY



-Reclutar peatones



ZSOXFSQ



-Los peatones son pandilleros



MROEMZH



-Los peatones son tus pandilleros



ONLYHOMIESALLOWED



-Modo caos



IOJUFZN



-Tormenta de arena



CWJXUOC



-Tormenta de rayos



MGHXYRM

