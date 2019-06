Conozca los detalles del esperado videojuego Marvel's Avengers

El esperado título de superhéroes "Marvel's Avengers" y el "remake" de "Final Fantasy VII" fueron los platos fuertes con los que la compañía japonesa Square Enix se presentó este lunes en la víspera de la E3, la feria de videojuegos más importante del mundo y que empieza este martes 11 de junio en Los Ángeles (EE. UU.).

Las jornadas previas a la E3 suelen ser aprovechadas por los gigantes del ocio digital para desvelar sus planes para el futuro y, en esta ocasión, Square Enix ocupó el turno que habitualmente correspondía a Sony, que este año renunció a acudir al evento de la ciudad californiana.

Square Enix reservó para el final de su presentación un tráiler de "Marvel's Avengers", en el que se vio a Capitán América, Thor, Hulk, la Viuda Negra y Iron Man en una espectacular lucha en el puente Golden Gate de San Francisco (EE. UU.).

También se dio a conocer que este juego, que presentará una historia nueva y no una adaptación y que no cuenta con los rostros de los actores de las películas de Marvel Studios, se pondrá a la venta el 15 de mayo de 2020. "Marvel's Avengers" llega impulsado por el extraordinario y reciente éxito en los cines de "Avengers: Endgame" (2019), la cinta de Marvel Studios que es la segunda película más taquillera de la historia con 2.731 millones de dólares de recaudación en todo el mundo.



El otro gran aliciente de Square Enix tuvo lugar justo al comienzo de su conferencia y correspondió a "Final Fantasy VII Remake", la esperada reinterpretación y actualización del clásico videojuego de 1997.



Con tráilers y parte de acción real del juego, Square Enix confirmó hoy la fecha de lanzamiento de "Final Fantasy VII Remake", el 3 de marzo de 2020, que ya se adelantó el domingo en un concierto dedicado a la banda sonora de "Final Fantasy" que tuvo lugar en el Dolby Theatre de la ciudad californiana.



"Dying Light 2", "Outriders" y "Circuit Superstars", este último creado en el estudio Original Fire Games que impulsaron tres hermanos mexicanos (Carolina, Carlos y Alberto Mastretta), fueron otros de los juegos que aparecieron en el evento de Square Enix.



El juego estará disponible para Xbox One, PS4 y PC y saldrá al mercado a un precio de 59 dólares



