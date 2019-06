Vea el esperado tráiler del videojuego ‘Star Wars Jedi: Fallen Order’

‘Star Wars Jedi: Fallen Order’ fue el plato principal y más suculento con el que la compañía desarrolladora Electronic Arts acudió hoy a la Electronic Entertainment Expo ( E3), la feria de videojuegos más importante del mundo.

Aunque las puertas del Centro de Convenciones de Los Ángeles (EE. UU.) no se abrirán para la E3 hasta el martes, los días previos a esta feria son las jornadas en las que las empresas más relevantes del ocio digital presentan por todo lo alto sus novedades. Electronic Arts no participa oficialmente en la E3, ya que en el recinto no tiene presencia como tal, pero desde hace cuatro años organiza en Los Ángeles y en la antesala de la feria su evento EA Play, un punto de encuentro para conocer de primera mano sus planes de futuro. El menú de la compañía estadounidense también incluyó otros títulos destacados como "FIFA 2020".

Ubicado en los alrededores del Hollywood Palladium, una de las salas de conciertos más célebres de la ciudad californiana, EA Play 2019 concentró gran parte de su atención en " Star Wars Jedi: Fallen Order", el esperado videojuego inspirado en la saga de ciencia-ficción de George Lucas y que se lanzará el 15 de noviembre para PlayStation 4, Xbox One y PC.

Desarrollado por Respawn, este videojuego de acción en tercera persona estrenó hoy trece minutos de demo que llamaron la atención de los fans por la espectacularidad de sus combates tanto con la espada láser como con el uso de la Fuerza. La trama de " Star Wars Jedi: Fallen Order" se encuadra dentro de la narrativa canónica de la saga y sucede poco después de lo relatado en la película " Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith" (2005), un oscuro periodo en los que los pocos jedi que quedan con vida tratan de escapar del Imperio que pretende darles caza y exterminarlos.



"Es la historia de Cal Kestis, un padawan (aprendiz) durante la Orden 66. Y escapa de eso, pero ya averiguaremos cómo", dijo a Efe, entre risas, Brandon Kelch, diseñador técnico jefe en " Star Wars Jedi: Fallen Order".



"Cal no es un jedi completamente entrenado. Va a evolucionar a lo largo del juego, va a adquirir nuevas habilidades con la Fuerza y la espada láser (...). Es como el propio jugador: comienzas un poco inseguro y débil y teniendo que lidiar con situaciones difíciles y, con el paso del tiempo, te convertirás en un jedi", explicó.

Encontrar un punto de partida original pero que, a la vez, rindiera homenaje y respetara el legado de " Star Wars" fue todo un dilema para los responsables de " Star Wars Jedi: Fallen Order", tal y como detalló hoy a Efe Jiesang Song, director técnico del juego. "Vimos todas las películas y todas las series de animación una y otra vez. Y con cualquier cosa que queríamos poner en el juego, nos preguntamos si se sentía como algo de ' Star Wars' o no. Teníamos muchos críticos internamente que nos decían: 'Vale, eso está guay, pero no se siente como de ' Star Wars'. Esa era nuestro filtro", indicó. L



a enorme y apasionada legión de fans de " Star Wars" en todo el mundo es un gran aliciente para cualquier creador, pero también supuso una presión extra para no traicionar las reglas de este rico mundo de ciencia-ficción. "Como todos los juegos, ' Star Wars Jedi: Fallen Order' tiene restricciones con las que trabajar. Todo proyecto tiene sus propios límites, sus propias fronteras. ' Star Wars' viene con todas sus cosas, pero son cosas realmente impresionantes de las que puedes tomar mucha inspiración", aseguró Kelch. "Y como elegimos la historia de Cal, que es un nuevo personaje que no hemos visto todavía en el universo de ' Star Wars', tuvimos mucha libertad", añadió.



Además de " Star Wars Jedi: Fallen Order", Electronic Arts desveló hoy algunas características de "FIFA 2020", nueva actualización de su famoso juego de fútbol y que, en esta ocasión, incluirá un modo llamado Volta que retrata la excitante práctica callejera de este deporte. La expansión "Island Living" de "The Sims 4" y las novedades para la temporada dos de "Apex Legends" también formaron parte de EA Play.



