La compañía Crystal Dynamics informó que está trabajando en nueva entrega del legendario juego Tomb Raider el cual tendrá un motor gráfico Unreal Engine 5, que funciona hasta en móviles. Un componente con el que le apuestan a tocar fibras y aumentar la fidelidad a esta nueva versión.

Incluso, se informó que Unreal Engine 5 está disponible gratis para los desarrolladores desde hoy.



Lea además: Twitter confirma que está trabajando en nueva función para editar tuits



A pesar de que se espera que este videojuego sea exclusivo para consolas PC, PS5 y Xbox Series X/S, no se tiene información confirmada al respecto. Ni siquiera sobre fecha de lanzamiento o sinopsis.



"Crystal Dynamics está orgullosa de ser parte del lanzamiento de Unreal Engine 5. Este nuevo motor gráfico se traduce en un siguiente nivel en lo narrativo y en las experiencias jugables", ha dicho Dallas Dickinson, director general de la saga Tomb Raider, en el evento State of Unreal 2022.



Puede leer: ¡Pilas! Whatsapp no funcionará en estos celulares



La compañía le apuesta a ofrecer toda una experiencia de aventura de acción de alta calidad para que los aficionados puedan ser cautivados por Crystal Dynamics de la misma manera que por la saga Tomb Raider.

Puede leer:

La seguridad digital en el mundo híbrido: los consejos de Microsoft Elon Musk formará parte de la junta directiva de Twitter

TECNÓSFERA

Twitter: @TecnosferaET