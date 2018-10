Red Dead Redemption II: una bestia de minuciosa belleza

Las cifras no dejan duda de que se trata de un juego fuera de lo común: 60 horas de acción, 2.200 de motion capture, 700 actores de voz (más otros 500 sin parlamentos), 190 piezas de música original… y más de 100 GB necesarios en disco.

Por eso no es de extrañar que el acuerdo financiero que lo hizo posible también se salga de lo común, en particular en lo que tiene que ver con la compensación de Sam y Dan Houser, los hermanos responsables de Grand Theft Auto, que obtendrán la mayor parte de los 538 millones de dólares que esperan en regalías por Red Dead Redemption II.



Los Houser, nacidos en Gran Bretaña, y algunos de sus asociados claves comparten la mitad de las ganancias de Rockstar Games, la subsidiaria de Take-Two Interactive Software, que desarrolla ambos títulos, de acuerdo con una demanda presentada por un exempleado.



En 2017, Take-Two distribuyó 383 millones de dólares en lo que denominó ‘regalías internas’. Dijo que sus programas de compensación están diseñados para que los empleados puedan unirse al éxito del software que ayudan a desarrollar.



La fortuna de los Houser es más que una anécdota, y muestra cuán lejos han llegado los videojuegos desde los días de Pong y Space Invaders. Se proyecta que la industria genere 138.000 millones de dólares este año. Si Red Dead II mueve las 15 millones de copias que espera vender para fines de año, produciría ingresos del orden de los 900 millones de dólares. Para dar una idea, la más reciente entrega de Mission:



Impossible recaudó 790 millones de dólares en taquilla en todo el mundo.



Pero esas cifras palidecen cuando se considera que Grand Theft Auto V, la última entrega de la serie de gánsteres, ha vendido casi 100 millones de copias y generado unos 6.000 millones de dólares en ingresos. Eso es más que las últimas 10 películas de James Bond combinadas.

Si va a jugar RDR II, procure hacerlo en un televisor 4K, ojalá con capacidades HDR. Así aprovecha la potencia de su consola. Foto: EL TIEMPO

Increíble grado de detalle

La razón del éxito de Red Dead Redemption II es en no poca medida su inusitado nivel de detalle. David Kushner, autor del libro Jacked: The Outlaw Story of Grand Theft Auto, comenta: “Lo que realmente hace atractivos esos juegos es la libertad de correr y hacer lo que quieras. Red Dead es un éxito por esa libertad. Esa es la mayor contribución de los hermanos Houser a los videojuegos”.



En el lejano Oeste del videojuego, en el año 1899, los viajeros recorren cimas nevadas y planicies polvorientas. A veces van a caballo, a veces a pie y otras, en vetustas locomotoras. Mientras roba caravanas o se enfrenta a tiros con la ley, Arthur Morgan, el personaje principal, suele ensuciar su ropa, y los jugadores de hecho pueden limpiarla cada vez que visita un pueblo. Siguiendo el modelo de Grand Theft Auto, una versión web será habilitada en noviembre, en la que es de esperar que los jugadores puedan gastar dinero real para comprar artículos virtuales.



Pero a diferencia de Grand Theft Auto, cuyo código moral –o ausencia del mismo– ha sido cuestionado a menudo, Red Dead II crea un sistema que premia a quienes actúan bien. Por ejemplo, mientras mejor trate el jugador a su caballo, más probable será que este responda a sus órdenes con prontitud en caso de necesidad.



El juego sigue acumulando puntajes perfectos en portales y medios especializados. Por ahora es single-player, pero a fines de año saldrá una versión multiplayer que será gratuita para quienes ya compraron el título.



Pero es probable que los Houser –británicos naturalizados en EE. UU.– no extrañen esos ingresos. The New York Observer reportó que Dan gastó 12,5 millones de dólares en la casa que Truman Capote tenía en Brooklyn. Los hermanos mantienen hogares semipermanentes en Long Island y en la parte alta del estado de Nueva York.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET

* Con Bloomberg