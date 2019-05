Todo lo que sabemos de la PlayStation 5

Después de meses de expectativa, la llegada de la PlayStation 5 se avecina y la prensa internacional ha llenado la red con teorías y rumores basados en detalles oficiales y filtraciones que dan pistas sobre las posibles características técnicas de la nueva generación de la consola de Sony.



Si bien la compañía japonesa aún no ha generado anuncios oficiales, la PlayStation 4 lleva años en el mercado y ya da señales de necesitar una renovación para seguir vigente y continuar compitiendo en el segmento, que recientemente ha recibido anuncios como la llegada de la computación en la nube, con propuestas como Stadia de Google.

A continuación, estas son las pistas que se conocen hasta el momento sobre la nueva consola, pero que siguen por confirmar.



Lo primero es que la PS5 no llegará en el E3 2019 pues Sony no aparece dentro de la agenda del popular evento sobre videojuegos. Algunas estimaciones de la prensa especializada consideran que la PS5 llegará en 2020, con mejoras en la definición gráfica. Ese punto es crucial para que represente un salto gráfico significativo para que los fanáticos estén dispuestos a invertir en un nuevo hardware.



Algunos expertos se decantan por una GPU más potente, mejoras en su procesador de sonido 3D e incluso el uso de un disco duro de estado sólido (SSD), que marcaría un nuevo estándar en esta generación. Suena posible que el PS5 sea compatible con el 8K, y opte por incluir la resolución 4K como nativa.



Una demanda frecuente por parte de los fanáticos ha sido la retrocompatibilidad, es decir que los juegos de consolas anteriores puedan correr sin problemas en versiones de menor calidad o mejoradas en los nuevos equipos, algo que la Xbox ha mantenido.



La llegada del anhelado principio podría diferenciar a la nueva consola de la PS4, pero también parece altamente probable teniendo en cuenta el amplio catálogo de juegos exclusivos que ha desarrollado para la generación actual dentro de los que se encuentran God of War, de Santa Monica Studios, Detroit Become Human, de Quantic Dream, Marvel's Spider-Man, de Insomniac, o el esperado The Last of 2, de Naughty Dog. Así mismo, existen múltiples esfuerzos por integrar los desarrollos de realidad virtual, que podría llegar recargados en la PS5.



Otro factor que puede incluirse en la nueva consola es el de la computación en la nube para enfrentar a competidores como Microsoft que ya ha anunciado desarrollos en curso para un servicio de videojuegos a demanda en las consolas de Xbox.



Otros medios aseguran que la PS5 puede traer también controles con dispositivos táctiles, retomando una idea del pasado, que buscaría entregar un mando más sensible y con nuevas funcionalidades que combinen los tradicionales botones con el movimiento.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET