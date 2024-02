The Walking Dead llega a Call of Duty: todo lo que hay que saber de la nueva temporada

En un reciente anuncio que ha emocionado a los fanáticos de los videojuegos, la temporada 2 de Modern Warfare III y Call of Duty: Warzone ya está aquí, prometiendo una experiencia llena de acción y desafíos inéditos.



Esta nueva temporada se caracteriza por la introducción de un escenario en Fortune's Keep, una isla mediterránea que ha sufrido cambios catastróficos debido a experimentos peligrosos llevados a cabo por el Grupo Konni.

Los jugadores y sus equipos enfrentarán el desafío de sobrevivir a la decadencia, combatiendo contra hordas de no muertos que han invadido el juego.



En esta temporada, los jugadores tendrán la ayuda de personajes emblemáticos como el Sheriff Adjunto Rick Grimes de 'The Walking Dead' de AMC y la Jefa de Estación de la CIA Kate Laswell, quienes serán parte del Pase de Batalla de la Temporada 2.



Además, los entusiastas de la saga podrán mantenerse informados a través del Blog de Call of Duty, donde se publicarán todas las comunicaciones y anuncios oficiales, incluidas las Notas del Parche para la Temporada 2, con detalles específicos tanto para Modern Warfare® III como para Call of Duty: Warzone.



Los jugadores también podrán acceder a guías oficiales gratuitas para Call of Duty: Warzone y los nuevos mapas multijugador de la Temporada 2. Entre las novedades destacadas, se encuentra el lanzamiento del Tac-Atlas a Fortune's Keep.



En cuanto a los mapas multijugador, la Temporada 2 introduce cuatro nuevos mapas Core 6v6, desarrollados por Sledgehammer Games, que ofrecen una mezcla de áreas de combate nuevas y conocidas.



Los mapas incluyen 'Departures', un mapa competitivo de tamaño mediano a grande situado en el Aeropuerto Internacional Zakhaev;'Stash House', un mapa caótico y compacto ubicado en una casa escondida recientemente allanada; 'Vista', un resort en la cima de una montaña brasileña; y "Das Haus", un mapa pequeño en un rascacielos en construcción, remasterizado para ofrecer una experiencia de juego más intensa.

Además, se añaden dos variantes de mapa a la lista de mapas con temas sobrenaturales. Estos incluyen 'Airborne', una versión plagada de una terminal de aeropuerto infestada, y 'Skidgrow', una versión sobrecargada de vegetación de Skidrow. También se introduce un nuevo mapa de guerra, 'Operation Tin Man', que se desarrolla en un rascacielos de Urzikstan y promete una acción intensa y a gran escala.



Por último, la temporada trae cinco nuevos modos de juego, incluyendo 'Team Gun Game', 'Snipers Only' y 'Hordepoint', un modo de tiempo limitado que combina el desafío de Hardpoint con una invasión de zombies. Con estas adiciones, la Temporada 2 de Modern Warfare III y Call of Duty: Warzone se configura como una de las actualizaciones más emocionantes y esperadas por la comunidad de jugadores.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por Call of Dutty, y contó con la revisión de la periodista y un editor.