Las nuevas características de The Last of Us Part II Remastered

El 19 de enero marca un día esencial para los amantes de los videojuegos, ya que Naughty Dog se prepara para lanzar 'The Last of Us Part II Remastered', una versión mejorada y enriquecida de la aclamada aventura postapocalíptica.



Con el lanzamiento de 'The Last of Us Part II Remastered' el horizonte se ilumina para todos aquellos que deseen revivir o experimentar por primera vez la odisea de Ellie y Abby en su lucha por la supervivencia en un mundo devastado.

La actualización promete llevar la experiencia a un nivel superior, ofreciendo a los jugadores una visión más profunda y enriquecedora de la trama y la jugabilidad.



Para los afortunados que ya poseen el juego original en PlayStation 4, podrán adquirir la versión remasterizada por tan solo $10, aproximadamente 39.408 pesos colombianos, después del lanzamiento.



Simplemente diríjase a la Playstation Store una vez que 'The Last of Us Part II Remastered' esté disponible y podrá acceder a todas las mejoras. Si tiene la versión física del juego, coloque el disco en su PS5 para descargar y jugar la versión digital.

Modo sin retorno

Uno de los 'platos fuertes' de esta actualización es el nuevo modo de supervivencia individual llamado ‘Sin retorno’, que presenta un estilo roguelike y trofeos exclusivos que pondrán a prueba sus habilidades al máximo.



Puede experimentar el mundo de 'The Last of Us' desde una perspectiva completamente nueva, con 10 personajes jugables, algunos de los cuales nunca antes habían sido accesibles.

Nuevas características agregadas. Foto: PlayStation

Además, ‘Sin retorno’ incluye funciones de accesibilidad y la posibilidad de crear carreras personalizadas para adaptarse a su estilo de juego.



Antes de embarcarse en su primera carrera ‘Sin retorno’, asegúrese de revisar el manual de este desafiante modo de supervivencia roguelike incluido en 'The Last of Us Part II Remastered'.

Tocar la guitarra y mucho más



Pero eso no es todo, la remasterización también trae otras características notables. ‘Tocar la guitarra’ es un minijuego inmersivo que le permite disfrutar de la música como Joel, Ellie o el propio Gustavo Santaolalla, el compositor de 'The Last of Us'.



Podrá tocar una variedad de instrumentos y utilizar efectos para modificar su música. Este modo ha sido un favorito entre los fanáticos y es una adición bienvenida.

Varias modalidades de juego. Foto: PlayStation

La actualización también mejora la accesibilidad con características como las vibraciones de diálogo y las descripciones de escenas, junto con el regreso del modo de carrera rápida de 'The Last of Us Part I'.



Además, se han añadido nuevos filtros para el modo foto, que también está disponible en ‘Sin retorno’ para capturar los momentos más emocionantes de sus carreras.

Detrás de escena del desarrollo

La remasterización no solo se trata de jugar, sino también de comprender mejor el proceso de creación de este juego excepcional.



Contiene horas de nuevos comentarios de los desarrolladores, con Neil Druckmann, Halley Gross, Laura Bailey, Troy Baker, Ashley Johnson y Shannon Woodward compartiendo sus perspectivas sobre el juego.



Además, se incluyen tres niveles perdidos que revelan los bocetos iniciales de algunas secciones que no llegaron al juego final. Estas secuencias ofrecen una visión fascinante de cómo se planearon y por qué se excluyeron.

Encallado II: detrás de las cámaras de The Last of Us Part II

La noticia que más emociona a los fanáticos es la inclusión de ‘Encallado II: Detrás de las cámaras de The Last of Us Part II’, una actualización post lanzamiento que proporcionará una mirada profunda al desarrollo de la segunda parte.



Este material será una secuela del documental original de 'The Last of Us' y ofrecerá una visión exclusiva de cómo se creó el juego. Manténgase atento a las redes sociales de Naughty Dog para conocer la fecha de lanzamiento de esta actualización.

