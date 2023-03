Sony ha revelado los juegos más descargados durante el mes febrero en PlayStation Store en Europa y Estados Unidos. Aunque hay ligeras diferencias en los gustos de cada región, se encontraron dos éxitos claros.



‘Hogwarts Legacy’ en PlayStation 5 y ‘The Last of Us’ Parte 2 en PlayStation 4. El juego ambientado en el universo de Harry Potter son una de las novedades del último mes, junto a ‘Wild Hearts’ o ‘Football Manager’ 2023

Las consolas de videojuegos PlayStation 4 y PlayStation 5. Foto: PlayStation Blog

Una de las curiosidades de esta lista, es que ´The Forest´ (2018) se cuela entre los diez más vendidos de la plataforma a causa de su secuela: ‘Sons of the Forest’.



'The Last of Us' vuelve con fuerza gracias a la serie de HBO Max, que el pasado domingo emitió su último episodio, por lo que le dio un segundo aire a la franquicia producida por Naughty Dogs y Neil Druckman.

Top 10 de los juegos más vendidos de PlayStation 5 en febrero

Existen muchas listas las cuales revelan estos llamativos juegos, pero se tiene que tener en cuenta que ahora, con las nuevas generaciones de consolas, cada una de estas tiene su propio top de franquicias más visitadas por la comunidad ‘gamer’.



En Europa, una de las regiones en donde más se consumen los juegos de video, se puede observar que 'Hogwarts Legacy' se posiciona en el primer puesto de productos descargados. Así mismo, Grand Theft Auto V, de Rock Star Games, se mantiene en el top 20 desde 2013

. Hogwarts Legacy

. Grand Theft Auto V

Football Manager 2023

FIFA 23

Call of Duty: Modern Warfare II

NBA 2K23

The Last of Us Part I

GRAN TURISMO 7

Atomic Heart

It Takes Two

Por otro lado, Norteamérica es uno de los nichos más fuertes de conglomerados de ‘gamers’. Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, son uno de los imperios de la programación, por lo que son fundamentales para la industria.



Así las cosas, en el listado de franquicias más gustadas se encuentra, al igual que Europa, ´Hogwarts Legacy’ en el primer lugar, no obstante, se posiciona en la segunda casilla NBA 2K23´, de EA Sports, mostrando los millones de fanáticos al baloncesto en estas regiones del mundo.

Top diez juegos más vendidos de Playstation cinco en Estados Unidos/Canadá



Hogwarts Legacy

NBA 2K23

Grand Theft Auto V

Madden NFL 23

Call of Duty: Modern Warfare II

The Last of Us Part I

FIFA 23

Dead Space

Atomic Heart

Wild Heartsk

Portada del viral videojuego Hogwarts Legacy. Foto: Twitter: @HogwartsLegacy

Los más descargados de PS4



Es fundamental tener presente a todos los mercados, debido a que la consola PlayStation 4 aún se encuentra en funcionamiento, por lo que se hace necesario echarle un vistazo a los éxitos que se siguen descargando a través de el Software de Sony para este producto.



'The Last of Us Part ll’, es la más descargada de este segmento a causa del lanzamiento de la serie inspirada en esta franquicia a través de la plataforma de streaming HBO Max, protagonizada por Pedro Pascal.

Facebook Twitter Linkedin

Este es el póster oficial de la serie inspirada en el videojuego de Naughty Dog. Foto: HBO

Top diez de los juegos más descargados en Play4



Europa

The Last of Us Part II

Minecraft

The Forest

FIFA 23

Red Dead Redemption 2

Grand Theft Auto V

The Last of Us Remastered

NBA 2K23

Mafia II Remaster

Call of Duty: Modern Warfare II

Estados Unidos/Canadá

The Last of Us Part II

Minecraft

NBA 2K23

Red Dead Redemption 2

Madden NFL 23

Call of Duty: Modern Warfare II

Grand Theft Auto V

The Forest

The Last of Us Remastered

FIFA 23

¡Los showrunners ya nos adelantan que la segunda temporada de 'THE LAST OF US' será muy diferente a 'THE LAST OF US PART 2'! pic.twitter.com/sX235heoDq — QuidVacuo (@QuidVacuo) March 13, 2023

