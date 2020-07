The Last of Us II, una controversial historia llena de sentimientos

Después del lanzamiento de la segunda parte de The Last of Us, la increíblemente exitosa saga desarrollada por Naughty Dogs, dirigida por Neil Druckmann y Bruce Straley y publicada por PlayStation, las críticas negativas llegaron de forma sorpresiva y los usuarios puntuaron este juego con un muy bajo 3.3 a pocas horas de su salida. Pero, ¿Qué pasó con The Last of Us II?



En ese sentido, mucho se ha hablado acerca de este esperado título, que, en parte, representa también un cierre para esta generación de consolas. En esta reseña, sin spoilers, hablaremos acerca de la historia, apartado gráfico, apartado sonoro y de algunas sensaciones que despertó The Last of Us II después de haberlo jugado. Recuerde que estas son apreciaciones personales y pueden variar.



En el primer juego que fue lanzado ya hace siete años para PlayStation 3, la gente experimentó un cambio en la jugabilidad y en lo inmersiva que podía llegar a ser la historia, con un sistema de peleas divertido y la posibilidad de intercalar sigilo con acción, así como una historia que hacía que sus 15 horas aproximadas de historia fuesen todo un deleite.

En la historia jugamos la mayor parte del tiempo con Ellie en diferentes escenarios. Foto: PlayStation

De hecho, en el portal Metacritic, esta primera parte alcanzó un puntaje dado por los usuarios de 9,2, sumado a un sólido 95 promediado por la prensa especializada y los críticos. Joel, Ellie, Tess, Billy y Tommy se crearon un espacio en el corazón de millones de jugadores que disfrutaron esta intrépida aventura.



En esta segunda parte, Druckmann continuó con esa idea de proyectar emociones, pero en esta ocasión sentimos que fue mucho más cercano y sentimental para el público, algunas situaciones inesperadas hacen que los personajes tomen más trascendencia y que cada una de las muertes se sienta muy real.



Otro aspecto del que no podemos dejar de hablar es el gráfico, sin lugar a dudas aprovecharon absolutamente todo el poder que tenía la PS4 para dar y lograron unos escenarios muy bien logrados con una iluminación casi perfecta y acompañado por un soundtrack y una combinación de sonidos que hacen la experiencia muy inmersiva.



Así mismo, la crudeza de las muertes y lo gráfico que resulta cada una de las bajas que se hacen en el juego, hacen sentir al jugador que todo lo que haga cuenta y que aquí, más que nunca, hay que pensar muy bien antes de actuar.



Este es un juego que para los fanáticos de la saga y de Naughty Dogs puede ser una delicia, pero que para aquellos jugadores que nunca habían experimentado un juego de la compañía puede resultar, en partes, incluso aburrido o un poco repetitivo.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET