Amenazan de muerte a desarrolladores del videojuego The Last of Us II

“Voy a averiguar dónde vives para sacrificarte por lo que haces”, decía uno de los múltiples mensajes que ha recibido la actriz Laura Bailey, quien interpreta a Abby en ‘The Last of Us II’.



El exitoso videojuego para PlayStation 4 fue lanzado en junio de 2020, siete años después de que se conociera su primera versión. Su estreno había sido esperado con ansias por los fanáticos de esta aventura de acción y peligro.



Sin embargo, tras unas cuantas semanas de haberse lanzado, los jugadores empezaron a hacer críticas y la puntuación del videojuego llegó a un promedio de 3,3 en su página oficial. Las molestias y los comentarios negativos tenían que ver con la nueva historia que se planteaba en esta segunda parte. Después pasaron a ser amenazas contra el elenco y los desarrolladores.



Bailey fue introducida en esta segunda temporada para reemplazar a Ellie, uno de los personajes principales de la primera entrega. El desarrollo del papel de esta actriz durante el juego no le gustó a la audiencia. Más tarde le llegaron todo tipo de mensajes violentos.

Man. I try to only post positive stuff on here... but sometimes this just gets a little overwhelming. I blacked out some of the words cuz, ya know, spoilers.



Side note. Thank you to all the people sending me positive messages to balance it out. It means more than I can say.❤️ pic.twitter.com/kGyULWPpNu — Laura Bailey (@LauraBaileyVO) July 3, 2020

La actriz hizo la denuncia a través de su cuenta de Twitter y mostró varias de las frases que le enviaban. Por ejemplo, “Te mataré por lo que haces en The Last of Us II” o “Solo voy a decir que deberías morir, lo has arruinado todo”. Ante los hostigamientos la actriz afirmó: “Intento publicar solo cosas positivas aquí... pero a veces esto se vuelve un poco abrumador”.



El juego fue desarrollado por la empresa estadounidense Naughty Dog. Los creadores también han recibido amenazas de muerte por la inconformidad de los fans con la nueva historia.



“Puedes amar u odiar el juego y compartir sus comentarios al respecto. Desafortunadamente muchos de los mensajes que he recibido son viles, llenos de odio y violentos’”, publicó en su cuenta de Twitter el 5 de julio, Neil Druckmann, creador del videojuego.

You can love or hate the game and share your thoughts about it. Unfortunately too many of the messages I've been getting are vile, hateful, & violent. Here are just a handful of them (feel it's important to expose.) Trigger Warning: transphobic, homophobic, anti-Semitic, etc. pic.twitter.com/uR9vpGgYQa — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) July 5, 2020

Ese mismo día la empresa desarrolladora también se pronunció frente a las amenazas en su cuenta oficial de Twitter aclarando que no permitiría malos tratos contra su equipo. “Aunque damos la bienvenida a la discusión crítica, condenamos cualquier forma de acoso o amenazas dirigidas hacia nuestro equipo y elenco", decía la publicación.



A su vez, aclararon que apoyan y protegen a las personas que han sido acosadas. "Su seguridad es nuestra principal prioridad, pero todos debemos trabajar juntos para erradicar este tipo de comportamiento y mantener un discurso constructivo y compasivo”, puntualizaron.



Cuando el videojuego fue estrenado superó las ventas esperadas a nivel internacional. Se compraron 4 millones de copias en los primeros tres días de lanzamiento, según el portal ‘Hipertextual’. Sin embargo, actualmente acumula alrededor de 56.408 reseñas negativas en el portal oficial.

