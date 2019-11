The Last Of Us 2 y el fenómeno de videojuegos que son como películas

The Last Of Us parte 2, el nuevo título exclusivo de PlayStation, verá la luz el próximo 21 de febrero de 2020 para dar un gran cierre a –quizás– los últimos meses de la generación actual de consolas. Pero, pese a ser un videojuego desafiante y con una dificultad que puede llevar a volver varias veces a cada misión, como pudimos probarlo en una demo de tres horas, lo más importante está centrado en la historia que se propone narrar, en las emociones y el camino que tienen que recorrer sus protagonistas. Dicho de otro modo, está pensado directamente como un guion de Hollywood que se adapta para tener partes jugables.

Cuatro años después de lo ocurrido en el primer The Last Of Us, que salió en 2013 para PS3 y luego se remasterizó para PS4, vamos a volver a ver a Ellie, ahora una adolescente que tuvo que crecer en un mundo devastado por una infección fúngica que convirtió a una gran parte de la población de la Tierra en clickers, una especie de zombis con poca visión pero buen oído.



Ellie es ahora la protagonista principal y el personaje jugable (antes lo fue Joel, su padre adoptivo), y la veremos conviviendo en una comunidad de sobrevivientes, encontrando el amor por primera vez con una amiga, reconociendo su sexualidad, sus deseos, y también, tras un trágico evento cuyo desenlace no vamos a revelar, experimentando la sed de venganza.

Esta dramática historia, que tuvo fuertes golpes emocionales en la primera edición, busca repetirse en la parte 2, con una profundidad que lleve a los jugadores a sentir lo mismo que los personajes. Ira, venganza, amor y, sobre todo, el costo de llevar nuestras acciones al límite.



Tanto es así que la jugabilidad y nuestra habilidad en el joystick se verán modificadas por la presión emocional que plantea el juego. A veces deberemos tomar decisiones que no siempre serán las correctas, como cuando estamos bajo presión rodeados de enemigos, u otras que nos dejarán un amargo sabor en la boca por su ambigüedad moral.

Hablan sus autores

Este nivel de detalle en la historia no es casual. Su director y guionista, Neil Druckmann, una de las mentes detrás de Uncharted y del primer The Last Of Us, dijo que el juego tendrá flashbacks y varios métodos para contar lo ocurrido en los cuatro años que pasaron entre la primera y la segunda parte, y veremos a una Ellie mucho más madura. “Ellie no conoció el mundo que nosotros conocimos. Debió crecer rápido, antes coleccionaba cómics, era inocente. La secuencia de la primera parte en la que por primera vez mata a alguien es muy fuerte, por ese motivo –explicó Druckmann–, en esta secuela tiene mucha ira dentro de ella que está esperando salir, y cuando pasan cosas, algo se enciende”.



El director y vicepresidente de la desarrolladora Naughty Dog insiste en la importancia de un guion fuerte, como el que creó junto con Hailey Gross, también autor de la serie de HBO Westworld: “La historia es lo más importante. Pero quiero separar historia de guion. La historia es cuando está todo armado. El guion es más específico y relacionado con el diálogo o el momento a momento del juego. Trabajamos con un boceto con tarjetas que escribimos en la oficina, que nos muestra la estructura completa, y ahí decidimos qué hace que esto sea único para un videojuego. La jugabilidad y el guion tienen que casarse”.

Sonido argentino

Dos veces ganador del Óscar, el argentino Gustavo Santaolalla vuelve a decir presente en la creación de ambientes gracias a su música, como lo hizo en la primera parte. “¡Gustavo es increíble! Para mí es un amigo” –sostuvo Druckmann–, y añadió: “En este segundo juego su trabajo fue parecido al primero. Le dijimos cómo era la historia y qué pasaba, para que empezara a pensar en temáticas. Él no hace canciones, sino que escribe a partir de ideas, y de ahí le sale material relacionado con la historia del juego. A la vez, sus piezas son poderosas y nos inspiran. Cuando escribía el guion tenía una carpeta con el soundtrack del juego, y lo ponía de fondo”.



En un evento para la prensa en Los Ángeles, pudimos jugar tres horas con este nuevo título, en el que agrega visuales espectaculares, nuevos movimientos, como la capacidad de escondernos en el pasto, y enemigos más inteligentes.



The Last Of Us parte 2 intentará replicar en febrero, para PS4 y PS4 Pro, lo que dejó su primera parte con acción, emociones y sigilo en tercera persona, y el consenso de que se trata de uno de los mejores títulos de todos los tiempos.

La primera versión vendió más de 20 millones de unidades en el mundo. Foto: Naughty Dog

