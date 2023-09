El pasado 13 de septiembre, la plataforma Steam, conocida por sus múltiples videojuegos, como lo es Half-Life 2.



En las últimas décadas, han sido muchos los avances de la tecnología en cuanto a los juegos de video en lo relacionado con el funcionamiento, la conectividad, la opción de multijugador en vivo, el sonido, entre otros.



No obstante, Gabe Newell ha sacado a la luz un nuevo y revolucionario invento. Aquí le contamos cuál es.

En los años 2000, justo cuando nació Stream, las descargas de todo tipo eran las que mandaban la parada en internet, entre ellas los juegos piratas, que no tenían control de ningún tipo, por lo que los creadores de los juegos originales, crearon métodos anticopia que no eran muy efectivos.



Con la llegada de Steam, este inconveniente empezó a solucionarse de alguna forma, aunque no se erradicó ni se ha terminado, pero le permitió a los desarrolladores tener la oportunidad de distribución más rápida, de acuerdo con el portal 'Hard Zone'



El mercado permitía a pequeños estudios sin recursos programar un título, subirlo a Steam y tenerlo simultáneamente disponible en varios países de Europa, así como también en Estados Unidos, Canadá, entre otros, únicamente cediendo un pequeño coste a Valve, que es una empresa estadounidense desarrolladora de videojuegos,sin necesidad de intermediarios.



Esto estableció las bases de los juegos en PC, cuyo sistema fue copiado por otras grandes compañías especializadas en videojuegos conocidas mundialmente por sus tiendas de aplicaciones.



A pesar de que estas compañías brindan muchas facilidades a los usuarios para adquirir sus consolas, los juegos de PC no murieron, gracias a las garantías que Steam le planteó a los desarrolladores.



En la actualidad, PC es la plataforma con más usuarios, según el portal en mención, por encima de Xbox, PS5 o Nintendo, a pesar de que estas compañías desarrollan planes atractivos para los 'gamers', con su exclusividad, sin embargo, la plataforma es la más confiable por adaptarse a cada época, guardar las compras por un tiempo indeterminado, todo por su retrocompatibilidad.

