Death Stranding 2 y Silent Hill, entre protagonistas del State of Play de PlayStation

En el último State of Play de Sony, Hideo Kojima anunció el título 'Death Stranding 2: On the Beach'. La franquicia 'Silent Hill' también se destacó con el 'remake' de 'Silent Hill 2' y una nueva entrega, 'Silent Hill: The Short Message', disponible de forma gratuita.

Sony mostró algunas imágenes del 'remake' de de 'Silent Hill 2', destacando mejoras en la calidad visual, dado que el juego, orignal de PlayStation 2, será lanzado para la consola de última generación PS5 aunque, por el momento, se desconoce la fecha prevista para el lanzamiento.

Kojima reveló más sobre 'Death Stranding 2', programado para lanzarse en 2025 para PS5. La secuela seguirá a 'Sam Porter' en una misión para salvar la humanidad de enemigos sobrenaturales. Además, anunció un proyecto transmedia llamado 'Physint', fusionando juego y película.

"Planeamos aunar tecnología a la última y talento de todo el mundo para crearlo. Por supuesto, es un juego interactivo, pero a la vez es también una película, en términos de estética, historia, temática, reparto, actuación, forma y sonido", detalló el diseñador de videojuegos.

El evento también presentó 'Sonic X Shadow Generations', una nueva entrega del juego de 2011 con características mejoradas y una némesis para Sonic. Otras novedades incluyeron 'Helldivers 2', llegando el 8 de febrero para PC y PS5, y 'Stellar Blade', un 'hack and slash' disponible el 26 de abril.

La desarrolladora de videojuegos dio a conocer en su último evento de anuncios State of Play, celebrado este miércoles, novedades de más de 15 títulos para su plataforma de juego PlayStation 5.

'Judas', un título narrativo de Ken Levine, y 'Dragon's Dogma 2' de Capcom, junto con 'Rise of the Ronin', de Team Ninja, estarán disponibles el 22 de marzo. La realidad virtual tuvo presencia con 'Metro Awakening VR' basado en las novelas de Dmitry Glukhovsky, y 'Legendary Tales' para PlayStation VR2, programado para el 8 de febrero.

Otros juegos como 'Zenless Zone Zero', 'Foamstars', 'Dave the Diver', y 'V Rising' también participaron en el evento, ofreciendo a los jugadores una amplia gama de experiencias para anticipar.

