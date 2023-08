'The Making of Karateka' Fecha de lanzamiento: 29 de agosto de 2023 Un documental interactivo que lo llevará detrás de escenas del icónico juego Karateka, explorando su historia y desarrollo.

'Sea of Stars' Fecha de lanzamiento: 29 de agosto de 2023 Se trata de un RPG por turnos inspirado en clásicos. "Cuenta la historia de dos Hijos del Solsticio que combinan los poderes del sol y la luna para realizar un Eclipse Magic, la única fuerza capaz de defenderse de las monstruosas creaciones del malvado alquimista conocido como 'The Fleshmancer'", detalla la plataforma.

'The Bridge Curse: Road to Salvation' Fecha de lanzamiento: 30 de agosto de 2023 Una experiencia cinematográfica de terror en la que el jugador deberá escapar de un campus universitario embrujado y enfrentarse a una maldición sobrenatural.

'Call of the Wild: The Angler'

Fecha de lanzamiento: 30 de agosto de 2023

De los creadores de 'theHunter: Call of the Wild', este juego de pesca en mundo abierto le permitirá relajarse y convertirse en un pescador experto.