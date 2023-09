Para los clásicos amantes de los videojuegos creados por 'Bethesda Game Studios', la espera casi termina. Después de 25 años, el desarrollador lanzará un nuevo juego de rol que promete elevar las expectativas de los jugadores hasta el espacio.



'Starfield' es un universo de exploración ambientado en la galaxia sin restricciones, en la que los participantes deberán tomar varias decisiones para forjar el destino de su personaje y narrar su propia historia.

La edición está ambientada en el año 2330, en un contexto entre la ciencia ficción y los avances de la vida en el espacio, donde el jugador encarna a un agente de una organización identificada como 'Constelación', similar a la Nasa, pero totalmente futurista.



Este organismo tiene la misión de recuperar y analizar artefactos perdidos en el cosmos, en tanto sus miembros tratan de sobrevivir en un universo azotado por las guerras intergalácticas entre las 'Colonias Unidas' y el 'Colectivo Freestar', de acuerdo con su página oficial.



Como toda estructura social creada en los juegos, el personaje deberá escoger con quién se alía para lograr su objetivo y afrontar su exploración en el universo, al estilo de juegos como 'Half-Life 2' o los 'The Legend of Zelda'.



Otra característica es la posibilidad de construir sus propias naves, junto a las bases de sus asentamientos, que no solo se pueden utilizar para transporte, sino también para defenderse en medio de una batalla espacial.

¿Dónde puede jugar esta versión?

Aunque la fecha oficial de apertura será el próximo 6 de septiembre, 'Bethesda' concedió el acceso anticipado desde el primer día de dicho mes, para los compradores que hayan adquirido ediciones especiales de categoría premium como la versión de 'Constelación'.



El juego estará disponible tanto en consola como en PC por pertenecer a Microsoft, así que será posible hacer uso de este en el Xbox Series X|S, a través del Xbox 'Game Pass'.





