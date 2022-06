El 2 de junio se celebró el ‘State of Play’, evento en cual la compañía Sony reveló junto con PlayStation algunos trailers de los títulos más esperados por los amantes de los videojuegos.

Entre los anuncios está el ‘remake’ de ‘Resident Evil 4’, uno de los más esperados por los fanáticos debido a que las anteriores entregas han tenido un muy buen recibimiento en la comunidad de ‘gamers’.

La realidad virtual

Sony confirmó que ‘Resident Evil 4’ también estará disponible con PS VR2, el sistema de realidad virtualidad que vendrá con la consola PlayStation 5.



Además, otros videojuegos también muy esperados, como ‘No Man’s Sky’, juego de exploración espacial, también serán parte del nuevo catálogo de la realidad virtual de PlayStation.



De hecho, ‘Horizon: Call Of The Mountain’ anunció que tendrá contenido exclusivo para utilizar con las innovaciones de la marca.

(Le recomendamos: Sony anunció que la PlayStation 5 tendrá nuevos y llamativos colores).

Anuncios importantes

Otra de las grandes sorpresas viene con uno de los superhéroes más queridos de Marvel. Durante el evento se anunció que el juego de ‘Marvel’s Spider-Man’ llegará a los computadores a partir del 12 de agosto de este año.



Pero ahí no se acaban las noticias, para los seguidores de los juegos de terror, ‘The Callisto Protocol’ anunció con un nuevo tráiler su fecha de lanzamiento para el 2 de diciembre.



Para personas con unos gustos más tranquilos, ‘Stray’ -el juego en el que se puede personalizar a un gato que vive en una ciudad futurista- se reveló que llegará a las consolas 4 y 5 de PlayStation el 19 de julio.

‘State of Play’ también fue la casa para que se dieran anuncios de nuevas entregas. Los juegos de pelea de la saga ‘Street Fighter’ confirmaron lo que ya algunos seguidores sospechaban, que la sexta entrega estará disponible en PlayStation 4 y PlayStation 5 a partir del 2023, aunque la fecha exacta aún no ha sido anunciada.



Por otro lado, en el trailer se pueden ver personajes como ‘Chun-Li’, que no habían salido antes en las versiones del videojuego.

(Siga leyendo: Fortnite tendrá gala del Festival de Cannes: así será).

‘Final Fantasy XVI’

Entre los títulos más esperados del ‘State of Play’ estuvo ‘Final Fantasy XVI’. Dirigida por Naoki Yoshida, director que ya ha trabajado con estos videojuegos, el primer trailer le dio a los fanáticos un pequeño avance en el mundo de las guerras en un espacio de fantasía medieval.

El juego estará disponible aproximadamente para mitad de año del 2023.

Más noticias

- Xbox y Bethesda presentarán nuevos juegos en junio: ¿avance de Starfield?

- Videos: las impresionantes demostraciones de Unreal 5

- Square Enix Montreal, Crystal Dynamics y Eidos serán compradas por Embracer

Tendencias EL TIEMPO