La última consola portátil de Sony, la Play Station Vita, se lanzó ya hace 10 años y muchos usuarios extrañan la posibilidad de tener una herramienta de distracción con estas características.



De acuerdo con Insider Gaming, Sony y PlayStation estarían trabajando en una consola portátil con nombre “Q Lite” que funcionaría con juegos de PlayStation 5.

PlayStation 5 ya está disponible en Colombia por un costo de 2’799.900 pesos en su versión estándar. Foto: Cortesía

Esta nueva apuesta funcionaría con la opción “Remote Play” que ya ofrece Sony, siendo un accesorio de la PS5 para hacer streaming de juegos.



El medio indica que, en caso de que un usaurio tenga PS5 en su hogar, podría seguir jugando en otra ubicación desde la consola portátil Q Lite.



Puntualizando en su hardware tendría una pantalla LCD táctil de 8 pulgadas con resolución 1080p y soporte a juegos con 60fps (cuadros por segundo). Los gatillos tendrían la misma tecnología de los controles DualSense y podría llegar este mismo año.



Sin embargo, en caso de que la información de Insider sea cierta, no sería una consola como la PSP o la PS Vita, que funcionaban con juegos propios y desarrollados por las empresas de forma exclusiva, sino que sería una herramienta para darles más comodidad a los usuarios y la libertad de jugar en otras partes de su hogar.



Aunque cabe resaltar que existen opciones de juego remoto de PS5 desde un smartphone, pero existen limitaciones técnicas que la Q Lite podría solucionar.



Lina Hernández Serrano

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

