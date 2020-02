'Sonic' se mantiene como la más taquillera de EE. UU.

"Sonic: la película", la película inspirada en el icónico videojuego, se mantuvo al frente de la taquilla de Estados Unidos y Canadá por segunda semana consecutiva. La comedia de Paramount recogió 26,2 millones de dólares entre viernes y domingo, informó la firma especializada Exhibitor Relations, que todos los lunes presenta un balance consolidado de la taquilla.

"Sonic", protagonizada por Jim Carrey como el villano Dr. Robotnik cuenta las aventuras de un erizo azul de velocidad supersónica. Las películas basadas en

videojuegos rara vez sobresalen en la taquilla, pero esta estableció un récord para el género en su estreno, obteniendo 58 millones de dólares el pasado fin de semana.

La nueva película de aventuras de 20th Century "El llamado salvaje", protagonizada por Harrison Ford, ocupó el segundo lugar, recaudando 24,8 millones en su primer fin de semana en salas.

La historia de un hombre y un perro de trineo generado por computadora se basa libremente en el clásico de Jack London de 1903, ambientado en la región de Klondike, entre Alaska y Canadá.

En tercer lugar, un puesto por debajo de la semana pasada, estaba la película de súperheroes de Warner Bros. "Aves de presa", con 7 millones de dólares recaudados, seguida por "Bad Boys para siempre", con Will Smith y Martin Lawrence como detectives de narcóticos de Miami, con 5,84 millones de dólares.

El quinto lugar fue para la nueva película de terror sobrenatural "Brahms: The Boy II", de STX Entertainment, con 5,82 millones. Katie Holmes protagoniza esta aterradora película sobre un muñeco de porcelana con una cara inocente pero siniestros poderes, una secuela de la cinta "The Boy" de 2016. Completan la lista de las 10 más taquilleras: "La isla de la fantasía" (USD 4,27 millones) "1917" (USD 4,21 millones) "Parásitos" (USD 3 millones) "Jumanji: Siguiente Nivel" (USD 2,8 millones) "The Photograph" (USD 2,78 millones).

AFP