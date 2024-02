'Silent Hill: The Short Message' ya está disponible gratis para PS5: esto debe saber

El State of Play, Konami comparte emocionantes noticias sobre Silent Hill. Un nuevo juego y un avance de la anticipada versión de Silent Hill 2 son revelados.



(Le puede interesar: Mario vs. Donkey Kong: primeras impresiones del nuevo juego para Nintendo Switch).



Silent Hill: The Short Message, una versión corta que introduce a una protagonista joven, es parte de la oleada de nuevos juegos anunciada en 2022. Sorprendentemente, el juego completo se lanza de forma gratuita, brindando a nuevos jugadores la oportunidad de descubrir Silent Hill.

El juego ya está disponible gratuitamente para PS5, junto con el nuevo tráiler de la versión de Silent Hill 2.



Este proyecto experimental empezó como una oportunidad para probar cosas diferentes y mejorar en juegos de terror. La colaboración con el experimentado equipo Hexadrive fue fundamental. La decisión de lanzarlo gratuitamente se mantuvo desde el principio.



(De interés: ¿Por qué genera tanta polémica el éxito del nuevo video juego ‘Palworld’ de Xbox?).

Explorando problemas contemporáneos, Silent Hill: The Short Message se sumerge en la comunicación en línea y telefónica de la juventud moderna. La historia se desarrolla alrededor de jóvenes que sufren acoso y exclusión, ofreciendo un mensaje a quienes enfrentan conflicto y presión constantes.



Una nueva visión contemporánea de Konami para Silent Hill espera ser disfrutada por todos con Silent Hill: The Short Message. Para aquellos que esperan noticias de Silent Hill 2, se revela un nuevo tráiler con material adicional.

Más noticias

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por PlayStation y contó con la revisión de la periodista y un editor.