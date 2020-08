La Xbox Series X saldrá al mercado en noviembre, confirmó Microsoft

Microsoft confirmó que la Xbox Series X se lanza en noviembre con miles de juegos que abarcan 4 generaciones. Además, confirmó que el muy esperado Halo Infinite estará listo en el 2021 y no a finales de 2020 como se había dicho meses antes.



De acuerdo con la compañía, con el lanzamiento de la Xbox Series X en noviembre, llegarán más de 100 títulos para la consola totalmente optimizados y creados para aprovechar la potencia gráfica de la Series X y las nuevas características anunciadas hace algunos meses como los son el Ray Tracing, el DirectX acelerado por hardware, velocidades de fotogramas por encima de los 120 fps y tiempo de carga más rápido.



Así mismo, la compañía aseguró que tienen planeados lanzar más de 50 juegos este año a través de la actual generación y optimizados para la Series X; entre ellos están: Assasin's Creed Valhalla, Dirt 5, Gears Tactics, Yakuza: Like a Dragon y Watch Dogs: Legion.

Además, dijeron que son más de 40 juegos que ya salieron al mercado y que serán optimizados para sacarle el mayor provecho a la Series X; entre estos resaltan Destiny 2, Forza Horizon 4, Gears 5, Ori and The Will of the Wisps.

Por otro lado, desarrolladores de Microsoft están trabajando en nuevos juegos para la consola que buscan "elevar el listón de fidelidad, velocidad e inmersión a través del Xbox Game Pass".



El Game Pass de Xbox ofreve una biblioteca de contenido seleccionado en consola y PC, incluidos todos los juegos de Xbox Game Studios el día que inicie por una mensualidad baja. Este servicio, que estará disponible a partir del 15 de septiembre, le permitirá a los usuarios jugar más de 100 juegos desde la nube en sus teléfonos o tabletas Android, con lo que prometen llevar la experiencia de juegos móviles a otro nivel.

De acuerdo con algunas filtraciones, la fecha exacta de salida de la Xbox Series X sería el 6 de noviembre. Y ya se tendrían imágenes de cómo lucirá el control de la nueva consola.

Por ahora solo queda esperar por más información y novedades por parte de Microsoft en relación con su universo de videojuegos, Xbox.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET