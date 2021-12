El argentino Sergio 'Kun' Agüero anunció este miércoles que se retirará del fútbol profesional, obligado por problemas cardíacos que le dificultan continuar con su carrera como deportista.



“Esta conferencia es para comunicarles que he decidido dejar de jugar al fútbol profesional. Es un momento muy duro pero primero es mi salud. Ya saben que tomé esta decisión por el problema que tuve hace un mes”, afirmó.

El hombre, de 33 años y jugador del Barcelona, tuvo que retirarse tras sufrir una arritmia cardíaca el pasado 30 de octubre en medio de un partido de su equipo. Al minuto 40 del encuentro con el Alavés, el jugador cayó al suelo y se agarró el pecho, por lo que fue retirado de la cancha y llevado al hospital.

Aunque en un principio se creyó que estaría por fuera solo por tres meses, su retiro pone fin a una carrera en el fútbol que inició a sus 15 años.



Sin embargo, aunque Agüero no estará más en los grandes estadios jugando con el Barcelona o la selección Argentina, no abandonará del todo el mundo del deporte que tantas alegrías le ha dado.



Agüero seguirá vinculado al deporte, pero esta vez desde el mundo electrónico, pues el jugador creó hace ya más de un año Krü, su propio equipo de e-sports.



El ‘Kun’ creó Krü Esports en junio de 2020 y el equipo ya se perfila como uno de los más importantes de la escena de los deportes electrónicos.



Según su página web oficial, el objetivo de esta organización, de la que Agüero es CEO, “es traer su experiencia en el mundo del deporte tradicional profesional al universo de los deportes electrónicos y nuevos medios digitales”.

“Acompañamos el crecimiento de nuestros jugadores, entrenadores, analistas, managers y streamers con herramientas para que puedan desarrollarse y mostrarle al mundo entero su potencial”, se lee en el sitio web.



Según el ‘Kun’, la idea es sumarse al mundo deportivo para ayudar a desestigmatizar la visión en torno a los videojuegos.



De hecho, el equipo ya conquista triunfos en los deportes electrónicos. Recientemente resultó tercero en el mundial de Valorant.



Ahora que se retiró del fútbol profesional, se espera que el ‘Kun’ siga al frente del proyecto de e-sports, en el que jugadores y entrenadores destacan su aporte para profesionalizar el mundo de los videojuegos.



"La diferencia de Krü con otros equipos en los que he estado es que nace como una empresa y no como un emprendimiento”, dijo a EFE Rodrigo 'Onur' Dalmagro, entrenador de Krü Esports.



"Me siento con suerte de estar en este equipo porque al ser creado por el Kün, un jugador profesional, sabe las cosas que los deportistas necesitamos. Él siempre da apoyo diciendo que disfrutemos esto, que es lo más importante disfrutar", agregó el chileno Juan Pablo 'Nagzet' López, jugador del equipo, según el diario ‘El Destape’.



