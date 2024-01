Se viene la Nintendo Switch 2: un gran cambio en la pantalla cautivaría a sus usuarios

Desde hace ya unos meses que los entusiastas de la tecnología y de los videojuegos vienen escuchando todo tipo de rumores acerca del posible próximo lanzamiento de Nintendo: la Switch 2.



Los rumores hablaban de dos versiones de la consola (una digital no retrocompatible y otra con ranura retrocompatible con juegos de Nintendo Switch), de un precio inicial de $400 USD, y una posible fecha de lanzamiento cercana al 24 de septiembre de 2024.

Y es que con el rotundo éxito de la Switch original, que arrasó con las ventas de la legendaria Wii y para noviembre de 2023 había vendido 132 millones de unidades, pensar en una sucesora es algo inevitable. Especialmente tomando en cuenta que en 2024 se cumplen siete años de lanzamiento.

Pues bien, con el paso del tiempo los rumores parecen estar cada vez más cerca de la realidad, y según Hiroshi Hayase, analista de la consultora Omnia, la Nintendo Switch 2 ya está en camino, y tendrá un cambio importante en sus aspecto.



Según la analista, Nintendo estaría trabajando ya en una pantalla de 8 pulgadas para su nueva consola portátil. Cabe recordar que la versión original de la Switch vino con una pantalla de 6.2 pulgadas, y la versión OLED subió el tamaño a 7.

Además, según el portal tecnológico ‘Xataka’, se puede esperar que Nintendo incluya también mejoras en el hardware que permitan jugar con mayor calidad gráfica y más detalles.



‘Xataka’ espera que la nueva consola tenga un procesador con fotolitografía de 8 nm (las Switch originales tenían de 20 nm, y las OLED y Lite de 16 nm). También contarían con las nuevas GPUs de Nvidia y con la tecnología DLSS, que prometería gráficos más fluidos que nunca.



Es prudente aclarar que no se ha confirmado que la nueva consola se llamará ‘Nintendo Switch 2’. Es más, aún no hay una confirmación oficial de parte de Nintendo acerca de una nueva consola. Sin embargo, los filtradores de internet tienen fuentes poderosas, lo que permite hacer este tipo de conjeturas e ilusionar a los fans.

ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

