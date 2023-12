Rockstar Games: ¿cuál es la incidencia de este polémico estudio en sus videojuegos?

Rockstar Games es un estudio desarrollador y publicador de videojuegos estadounidense que se ha hecho conocido principalmente por su saga ‘Grand Theft Auto’ (GTA), aunque también cuentan con títulos exitosos como ‘Red Dead Redemption’, ‘Midnight Club’ y ‘Bully’’.



Durante el cierre del año 2023, Rockstar se llevó todos los reflectores tras anunciar el cercano lanzamiento de un juego que los cibernautas de todo el mundo llevan pidiendo por más de una década: ‘Grand Theft Auto VI’.

La historia de Rockstar

Según el portal ‘Hobbyconsolas’, la historia de Rockstar empezó en Escocia, en 1987, bajo el nombre DMA Design, y estuvo cerca de volverse parte de Nintendo, pero el trato colapsó por la naturaleza violenta de algunos de los productos de DMA. No fue hasta 1998 que, de la mano de Take Two Interactive, se estableció en Nueva York la compañía con el nombre oficial ‘Rockstar Games’.



Pero más viejo que el nombre es su receta del éxito. El original ‘GTA’ fue lanzado en 1997, con perspectiva isométrica, y con él, la compañía se empezó a crear una fanaticada. Para el año 99, ya había dos ‘GTA’ en el mercado, y los ingenieros empezaron a crear el verdadero punto de partida de su éxito: ‘GTA 3’.

El 23 de octubre de 2001 se lanzó ‘GTA 3’, un juego tridimensional en tercera persona en que los jugadores, entre otras acciones, podían atropellar peatones y acceder a contenido sexual. ‘GTA 3’ arrasó por completo con las críticas, pero no sin levantar las miradas de los diarios, crear polémicas y ganarse un par de demandas. Todos sucesos que no hacían más que afianzar el estatus de la compañía como “estrella de rock”.

Tras el éxito del videojuego y la imparable ola de popularidad, Rockstar continuó trabajando en más entregas de GTA y en otros videojuegos, como ‘Red Dead Revolver’ (que evolucionaría a Red Dead Redemption), ‘Max Payne’, ‘Manhunt’, ‘L.A. Noire’, entre otros títulos en el que el jugador tuviera la oportunidad de convertirse en una “estrella de rock” (en sentido figurativo, claro está).

La compañía siguió creciendo, fiel a su personalidad claramente irreverente, rebelde y violenta, y se consolidó como uno de los desarrolladores más importantes de la industria. Según ‘Hobbyconsolas’, 23 personas trabajaron en ‘GTA 3’, y más de 1000 trabajaron en ‘GTA V’, entrega que recogió mil millones de dólares en solo tres días.

Entonces, ¿cuánta incidencia tiene Rockstar en el contenido de sus juegos?

Si no toda, mucha. La compañía se hizo un nombre a punta de la irreverencia en sus juegos y su polémica reputación, hasta el punto en que los Guinness World Records le otorgaron a ‘GTA San Andreas’ el título del videojuego más polémico de la historia.

Y esto es lo que quieren los fans. En 2006, por ejemplo, la compañía anunció ‘Table Tennis’, un juego de ping pong, que fue un éxito, pero dejó tan confundidos a los seguidores que Rockstar nunca volvió a lanzar un juego de ese estilo. Sí, en 2009, lanzaron Beaterator, un juego de crear música, pero fue en colaboración con Timbaland y su esencia era convertir al jugador en una estrella.



Pero dentro de la irreverencia está lo impredecible, así que no sería una sorpresa que en un futuro la compañía salgan con un juego de ajedrez, o algo por el estilo, aunque sea dentro del mismo ‘GTA VI’. Lo único certero es que, si algo se puede esperar de los juegos de ‘Rockstar’, es que no pasen desapercibidos.



