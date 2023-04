Para entender de que trata el R63, primero se debe comprender en qué consiste y de dónde viene esta actualización alterna del videojuego creada por los mismos usuarios del videojuego oficial ROBLOX.



Roblox es una plataforma gaming en línea que permite a los usuarios generar, compartir y competir en tiempo real en distintas modalidades, tanto de género como de estilo, pues van desde las aventuras hasta los juegos de rol y de simulación.

Así mismo, los participantes pueden personalizar sus avatares y comunicarse con otros jugadores en la plataforma, de tal forma que es posible crear demos propios con el mismo sistema 3D del videojuego y distribuirlo en la comunidad.



El juego lanzado en 2006, es reconocido por tener gran popularidad entre los niños y adolescentes, aunque los adultos también pueden utilizar la aplicación multiverso.

El juego Roblox ha hecho millonarios a algunos adolescentes. Foto: Vanessa Martínez / Casa Editorial El Tiempo

El modelo alterno de R63

Debido a la libre opción que ofrece la compañia para desarrollar demos y complementos dentro del mismo Roblox, se ha hecho viral el uso de una alternativa que puede cambiar el aspecto físico de los avatares.



Esto significa que los usuarios pueden crear personajes con menos o más articulaciones movibles, pues la configuración autorizada de Roblox solo permite elegir entre R6 (6 puntos de movimiento) o R15 (15 puntos de movimiento), en ese sentido R63, permite adicionar 63 definiciones corporales en las figuras similares al lego.

Según el blog especializado en videojuegos ‘Winn Game’, este modelo no existe ni fue hecho por los desarrolladores Roblox Studio. Los avatares, GIF, memes y videos que pueden encontrarse sobre los modelos R63 son ediciones y modificaciones realizadas ajenas al diseño oficial de la compañía.



Es así que el R63, se ha convertido en una tendencia en el mundo del gamer ROBLEX, con interacciones y características nuevas en sus personajes. No obstante, de acuerdo con ‘Winn Game’, es probable que la plataforma no incluya esta descripción en una actualización del videojuego.



Dado que Roblox es una plataforma familiar, y los modelos R63 se prestan para la creación de contenido de corte adulto que infringen los códigos éticos del videojuego, el blog duda que la opción se incluya de manera legítima dentro del creador de avatares. Incluso en la Web circula la petición de que el desarrollador restrinja totalmente su uso dentro del videojuego.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

