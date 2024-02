Riot Games presenta oficialmente 2XKO, su nuevo juego de peleas por equipos 2v2

Este 23 de febrero, Riot Games anunció el nombre oficial de su muy esperado juego de peleas por equipos 2v2: 2XKO. Anteriormente conocido como Project L, el juego está programado para su lanzamiento completo en 2025 y estará disponible en PlayStation 5, Xbox Series X y S, así como en PC.

Como parte de la celebración por el nuevo nombre, Riot Games ha lanzado oficialmente las cuentas de redes sociales de 2XKO.



Los jugadores interesados pueden unirse a la comunidad a través de las cuentas @Play2XKO en plataformas como Twitter, Instagram, TikTok y Facebook.



(De interés: Conozca los cuatro videojuegos exclusivos de Xbox que llegarán a Nintendo).



Estas plataformas ofrecerán a los fanáticos la oportunidad de obtener información exclusiva sobre el juego, seguir el desarrollo, expresar sus opiniones y más.

Facebook Twitter Linkedin

Estos son algunos diseños iniciales de los personajes. Foto: Cortesía Riot Games

Aunque 2XKO ya tiene un nombre oficial, Riot Games ha destacado que todavía hay mucho trabajo por hacer en colaboración con la comunidad de juegos de pelea.



Se llevarán a cabo pruebas de juego, permitiendo al equipo de desarrollo recoger valiosas opiniones de los participantes.



(Lea más: Sony no lanzará títulos de sus franquicias más importantes en el próximo año fiscal).



Durante el año 2024, los jugadores tendrán la oportunidad de probar demos de 2XKO en eventos alrededor del mundo. La primera parada será en la EVO Japan en abril de 2024, seguida por más eventos a lo largo del año.



Además, Riot Games tiene como objetivo iniciar las pruebas de juego en casa antes de que concluya el año, y los interesados pueden registrarse en la página web oficial de 2XKO para participar.

Acerca de Riot Games



Riot Games, fundada en 2006, se ha destacado en el desarrollo, publicación y apoyo de juegos centrados en los jugadores de todo el mundo.



(Siga aquí: Xbox anuncia la fecha de lanzamiento de Diablo IV en Game Pass).



Con títulos como League of Legends, VALORANT, Teamfight Tactics, Legends of Runeterra y League of Legends: Wild Rift, Riot ha sido un pionero en la creación de algunos de los esports más populares y vistos del mundo.



Además, la empresa está expandiendo su presencia a través de proyectos multimedia que incluyen música, cómics, juegos de mesa y la exitosa serie animada ganadora del Emmy, Arcane.

Más noticias

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial basada en información suministrada por Riot Games y contó con la revisión de la periodista y un editor.



ALEJANDRA OSPINA CORDERO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO