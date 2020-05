Riot Games organizará un 'stream' benéfico de League of Legends

Como una estrategia para recaudar dinero para luchar contra la covid-19, Riot Games anunció un maratón global de retransmisiones en directo de League of Legends para recaudar fondos y donarlos a causas benéficas. Según explican, esta retransmisión continua, de varios días, contará con diversos tipos de contenido de diferentes regiones, lo que incluye competiciones entre ligas y partidas de exhibición.

(Juegos móviles ‘made in’ Colombia que puede descargar ahora mismo)

El nombre que Riot le dio a esta iniciativa es Mid-Season Streamathon y en un comunicado invitan a jugadores, fanáticos y a invitados especiales a reunirse virtualmente para "apoyar los esfuerzos en la lucha contra el COVID-19 de todo el mundo".



El Mid-Season Streamathon se celebrará desde el 29 de mayo hasta el 31 de mayo. Además, el evento contará con el apoyo de patrocinadores de algunos equipos de esports de League of Legends como Mastercard, Red Bull y Secretlab.



Desde Riot precisan que la retransmisión contará con más de 48 horas de contenido programado e ininterrumpido de todo el mundo, incluida una batalla continental entre los equipos europeos, así como un combate de influenciadores y un enfrentamiento de la Mid-Season Cup entre los mejores equipos de la LPL (Liga profesional China de League of Legends) y de la LCK (Liga Profesional de League of Legends en Corea).



Además, señalan que, como parte del Mid-Season Streamathon, los fanáticos podrán realizar donaciones para "apoyar a una red global de organizaciones benéficas que están participando en la lucha contra el COVID. Las donaciones de los fans las distribuirá el Riot Games Social Impact Fund entre organizaciones de todo el mundo, como ImpactAssets COVID Response Fund y GlobalGiving Coronavirus Relief Fund".



De acuerdo con datos de la compañía, hasta la fecha, Riot Games ha donado 4,5 millones de dólares por todo el mundo para apoyar la lucha contra el COVID-19, lo que incluye apoyar a los trabajadores y profesionales sanitarios que se encuentran en la vanguardia de la batalla.



Para hacer parte de este evento en línea, podrán ingresar a través de watch.lolesports.com. Y también se retransmitirá en diferentes idiomas mediante los canales regionales de las diferentes plataformas de stream.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET