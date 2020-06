Riot Games lanza campaña para recaudar fondos en League of Legends

Riot Games, la empresa desarrolladora de populares juegos como League of Legends, Valorant, TFT y Legends of Runaterra, convocó a su comunidad a recaudar más de $630,000 dólares para la lucha contra el COVID-19 durante el Mid-Season Streamathon de 48 horas, además, la compañía también ha donado $ 4,5 millones de dólares para apoyar los esfuerzos contra la pandemia.



(Lea también: El torneo Logitech G Challenge Latinoamérica está de regreso)

Este jueves, Riot Games anunció que decide redoblar los esfuerzos y donar el 100 % de lo recaudado en las compras de los siguientes objetos dentro de League of Legends:



● Aspecto Cirujano Shen



● Chromas Cirujano Shen



● Set de borde e ícono de Cirujano Shen



● Aspecto Enfermera Akali



● Chromas Enfermera Akali



● Set de borde e ícono de Enfermera Akali



● Aspecto Doctor Kennen



● Chromas Doctor Kennen



● Set de borde e ícono de Doctor Kennen



● Gesto ¡De Akali, con amor!



● Paquete Megadonación (que incluye todo lo anterior y el ícono ''Megadonación'')



Según explican, la recaudación de fondos comenzó este jueves 25 de junio de 2020, desde las 3:00 de la tarde hora colombiana y concluirá el jueves 23 de julio de 2020 a las 3 de la tarde hora colombiana.



(Además: A través de Claro podrá comprar Riot Points desde su celular)



Después de esta fecha, se eliminarán los chromas, gestos y paquetes de la tienda. "Los chromas podrían volver a aparecer en la tienda de gemas, pero no estarán disponibles para venta directa una vez que termine esta recaudación de fondos. Los aspectos seguirán disponibles", agregan.



Además explican que, todos los objetos relacionados a la recaudación de fondos aparecerán marcados en la tienda con una insignia de ''Impacto social''.



"El Fondo de impacto social es un fondo sin fines de lucro, el cual es una entidad independiente de Riot Games como desarrollador y distribuidor de videojuegos. Este fondo les permite distribuir dinero a organizaciones sin fines de lucro en muchas comunidades de todo el mundo", precisan.



De acuerto con Riot, las donaciones de los jugadores de League of Legends apoyarán directamente los esfuerzos contra la pandemia y les brindará los recursos necesarios a doctores, enfermeros y otros trabajadores esenciales para que actúen con rapidez y protejan a los más necesitados. Además, el dinero se usará para asistir económicamente a familias e individuos perjudicados por el virus.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET