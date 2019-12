Creador de League of Legends anuncia universo ampliado con Riot Forge

Riot Games, creador del popular juego de deportes electrónicos League of Legends (LoL), anunció este jueves la llegada de su división Riot Forge, una iniciativa que acogerá a desarrolladores externos para crear juegos originales que ampliarán el universo del videojuego.

El anuncio de Riot Forge llega después de que durante la celebración de los 10 primeros años de LoL, la productora ampliara detalles sobre nuevos juegos (uno de peleas, un shooter y un título de cartas) y hasta una serie animada con la temática del juego.

League of Legends es un videojuego lanzado en 2009 en el que cinco usuarios hacen equipo para derrotar a sus contrincantes utilizando personajes, llamados campeones, con habilidades distintas. Es un juego lleno de fantasía y con múltiples opciones de personalización con items y situaciones que hacen que ninguna partida se parezca a otra.



Esa mecánica le ha convertido en uno de los juegos de PC más populares del mundo y en un factor clave para el crecimiento de los e-sports.



''Nos sentimos honrados y agradecidos con nuestros socios desarrolladores, a quienes les apasiona trabajar con juegos en la PI de LoL, que ofrece un potencial ilimitado con su extenso universo y su amplio conjunto de campeones'', declaró en un comunicado Leanne Loombe, jefa de Riot Forge.



Los fanáticos del título además están a la espera de juego Legends of Runeterra, que lanzará una beta cerrada a comienzos del 2020 y que se espera que ese año sea presentada en general. Así mismo está pendiente también League of Legends: Wild Rift, que entregará versión iOS y Android para finales del 2020 y para consolas.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET