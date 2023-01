El año 2023 estará marcado por el lanzamiento de destacados títulos como ‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’, ‘Resident Evil 4 Remake’ o ‘Final Fantasy XVI’.

Le presentamos los juegos que más expectativas generan entre los gamers y amantes de los videojuegos.



Hogwarts Legacy

Se trata del videojuego de mundo abierto basado en la popular franquicia de Harry Potter, el cual será estrenado el próximo 23 de febrero de 2023 y estará disponible para PlayStation 5, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox y Windows.

Star Wars Jedi: Survivor



‘Star Wars Jedi: Survivor’ se lanza en marzo de 2023 para consolas y PC. Se estima que su regreso sea exitoso, pues es la secuela de ‘Star Wars Jedi: Fallen Order’ el cual fue publicado en el año 2019.

Resident Evil 4

El remake de ‘Resident Evil 4’ llegará el 24 de marzo de 2023 a PS5, Xbox Series y PC.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

La secuela del exitoso ‘Breath of the Wild’, ‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’, se estrena el 12 de mayo de 2023 exclusivamente para la consola Nintendo Switch.



Street Fighter 6



‘Street Fighter 6’ se lanzará en 2023 para consolas Xbox, PlayStation y PC. Se trata de la nueva entrega de la conocida franquicia de juegos de pelea.

Final Fantasy XVI

El nuevo título de la franquicia saldrá en exclusiva para PlayStation 5 en consolas.

Starfield

La nueva entrega de la casa Bethesda estrena en 2023. Es el próximo videojuego de rol de ciencia ficción creado por la misma empresa que hizo ‘Skyrim’.

Silent Hill 2 Remake

Silent Hill 2 recibirá un remake y será exclusivo para PS5 y PC. Se lanzará en otras consolas posteriormente. Su fecha de estreno está programada para 2023 pero aún no se tiene una fecha exacta.



Forspoken

El videojuego de Square Enix llegará tanto a PS5 como a PC. Su lanzamiento está programado para el 24 de enero.

Marvel’s Spider-Man 2

El próximo videojuego de PlayStation en colaboración con Insomniac es ‘Marvel’s Spider-Man 2’ y se estrenará de manera exclusiva en la PS5 en algún momento del año 2023.

Diablo IV



El esperado ‘Diablo IV’ de la compañía Blizzard está en desarrollo para PlayStation, Xbox y PC. Se lanzará el 6 de junio de 2023.

Dead Space Remake

La terrorífica experiencia espacial de Isaac Clarke estará de regreso con un nuevo acabado visual el 27 de enero de 2023.

Lies of P

El videojuego de estilo ‘Soulslike’ le da un giro oscuro al conocido cuento de Pinocho. Verá la luz en 2023 en varias consolas y PC.

Black Myth Wukong

Es un juego que se basa en el mítico relato chino del siglo XVI Viaje al Oeste. Su arte tiene altas expectativas y aunque se estrena en 2023, todavía no se tiene una fecha puntual.



One Piece Odyssey



El próximo videojuego de rol basado en la franquicia del manga ‘One Piece’ está siendo desarrollado por ILCA y publicado por Bandai. Sale al mercado el 12 de enero de 2023 para consolas y PC.

