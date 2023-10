'The Crew Motorfest': un título variado para pasar horas y horas de juego

Ubisoft lanzó en septiembre su más reciente propuesta en el género de carreras, The Crew Motorfest. Este título, que busca sumergir a los jugadores en la rica cultura automovilística, está disponible en plataformas como PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y Windows PC.



Una de las características más destacadas de The Crew Motorfest es su amplia variedad de vehículos. Los jugadores pueden experimentar la emoción de conducir desde un deportivo de alta gama hasta un clásico atemporal. Cada carro ofrece una experiencia única y diferenciada, lo que garantiza que cada carrera sea una aventura en sí misma.

El juego presenta escenarios atractivos y desafiantes que invitan a la exploración y a la competencia. Los jugadores pueden explorar la pintoresca isla de O'ahu en Hawái, participando en el festival Motorfest, que está en constante cambio y evolución. Aunque el apartado gráfico no deslumbra en términos de realismo, el diseño general es agradable y cumple con las expectativas.



En cuanto a la jugabilidad, The Crew Motorfest ofrece 15 campañas temáticas, conocidas como Playlists, que varían desde carreras callejeras subterráneas hasta desafíos con autos American Muscle, todoterrenos y más.

Imágenes promocionales de The Crew Motorfest. Foto: Ubisoft

Estas Playlists ofrecen diferentes atmósferas, música, objetivos y recompensas, garantizando horas de diversión y desafíos constantes. Además, se han establecido colaboraciones con grandes nombres del mundo automovilístico, como Donut Media y Supercar Blondie, lo que añade un toque especial a la experiencia.



El diseño sonoro del juego es envolvente, logrando que el jugador se sienta en medio de la acción. La música, por su parte, acompaña adecuadamente las carreras y contribuye a la atmósfera general del juego.



Sobre este título, la comunidad y críticos especializados han tenido opiniones variadas sobre el juego. Portales como GameSpew le han otorgado una calificación de 90, Gamer’s Palace un 86, mientras que otros, como CGMagazine, han sido más críticos otorgándole un 60.



The Crew Motorfest es una propuesta fresca y emocionante que promete horas de diversión a los amantes de los videojuegos de conducción. Con su amplia variedad de vehículos, escenarios y modos de juego, Ubisoft ha demostrado una vez más su capacidad para ofrecer experiencias de calidad a los jugadores.