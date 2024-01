Racket Club, un videojuego imperdible en realidad virtual: características y reseña

Racket Club, lanzado el 14 de diciembre de 2023 por Resolution Games, no es solo otro título en el creciente mundo de los videojuegos de realidad virtual; es una verdadera revolución en el deporte virtual. Disponible en plataformas como Meta Quest 2, 3, Pro, Pico 4 y Steam VR, este juego introduce un deporte completamente nuevo, creado específicamente para la realidad virtual.

El juego se desarrolla en una cancha de dimensiones modestas, 2x2 metros, pero sorprendentemente desafiante. Cada golpe requiere precisión y estrategia, ya que debe asegurarse de que la pelota no salga de la cancha, no golpee la pared de fondo antes de tocar el suelo, y no rebote dos veces en el "gap", una zona crítica en el juego. Además, el espacio reducido demanda reflejos rápidos y una toma de decisiones ágil.



Inicialmente, esperaba que la experiencia fuera similar a los juegos de Nintendo Wii, pero Racket Club va mucho más allá. Lo que realmente hace que este juego destaque es su impresionante atención al detalle y realismo en las físicas del juego. Los movimientos de la mano son cruciales, permitiéndote aplicar efectos a la pelota que realmente pueden cambiar el curso del juego.



La experiencia de realidad mixta, la cual probé en las Quest 3, es otro punto destacado. Esta función le permite moverse con seguridad, sin preocuparse de chocar con objetos reales, mientras convierte su entorno en una cancha de tenis mitad virtual, mitad real. Es una experiencia inmersiva y satisfactoria que combina lo mejor de ambos mundos.

Facebook Twitter Linkedin

Representación del juego de Racket Club en realidad mixta. Foto: Meta Quest

Modos de Juego



En Racket Club, puede disfrutar de varios modos de juego, que incluyen:

Juego individual o dobles, con una cancha más grande en el modo dobles. "El Club": un espacio social en el juego para conocer a otros jugadores, ver partidos en vivo y unirte a juegos. Modo de práctica: enfrenta a oponentes controlados por IA y realiza ejercicios específicos para mejorar habilidades y estrategias. Modo Carrera: compite en torneos alrededor del mundo y prueba tus habilidades en diferentes entornos.

Tanto la IA como la comunidad en línea son impresionantes. Los oponentes controlados por IA ofrecen un desafío real desde el principio, y la comunidad en línea está llena de jugadores habilidosos buscando competir.



Racket Club es una experiencia de juego que pone a prueba tanto su mente como su cuerpo, ofreciendo una inmersión y desafíos únicos. Es una experiencia que no debe perderse si tiene la oportunidad de probarla, llevando los videojuegos a un nuevo nivel de realidad y emoción.